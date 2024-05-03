عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان كب.. أسماء إبراهيم تظهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

شاركت الإعلامية أسماء إبراهيم صورا جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك من دبي، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة أسماء إبراهيم من دبي

ظهرت أسماء إبراهيم وهي ترتدي فستانا طويلا “كب” بنهابات باللون الأبيض، وبتصميم الكب ورسمة مختلفة من منطقة الصدر باللون الكحلي، واختارت حذاء لامعا من الجلد باللون الأبيض، وحقيبة جلد باللون الكحلي.

رقم صادم.. لن تتوقع سعر حذاء مي عمر الشفاف

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة لجين عمران الأخيرة

وتركت أسماء إبراهيم خصلات شعرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت أسماء إبراهيم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت اللون الكشميري القاتم للشفاه، مع وضع الكحل باللون الأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شاد بألوان ترابية ناعمة تتناسب مع إطلالتها.

وتزينت أسماء إبراهيم ببعض الإكسسوارات اللافتة، حيث قامت بارتداء قرطين وخواتم من الألماس، وساعة يد بنفس اللون، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
اسماء أسماء إبراهيم إطلالة أسماء إبراهيم تفاصيل إطلالة أسماء إبراهيم الإعلامية أسماء إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

موضوعات متعلقة

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم  

بفستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها من جدة

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

ارتجاع المرئ.. أسبابه وتشخيصه وطرق بسيطة لعلاجه

صياد يواجه تمساح طليق في الشارع.. ماذا حدث؟

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة صيفية جديدة | شاهد

سهلة وسريعة .. طريقة عمل سلاطة الحمص بالزيتون

موقف طريف من نقار خشب يقرع جرس منزل دون توقف.. شاهد

ترشيحاتنا

كيف أنقذ أبوريدة الكاف من الانقسام بعد حياتو؟ .. رئيس الاتحاد المغربي يجيب

دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر

تصريح دخول وأبشر .. تحذير من السعودية قبل موسم الحج 2024 | تفاصيل

أصدقاء منذ الطفولة.. هيثم نبيل يكشف علاقته بالمخرج محمد سامي

السودان وتشاد.. كيف عكرت الحرب صفو العلاقات بين الخرطوم ونجامينا؟ قراءة

لاعب شهير فى الزمالك.. إبراهيم سعيد يكشف عن طلب صادم من جوميز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين اليوجا

بمكونات من مطبخك.. طرق تلوين بيض شم النسيم بألوان طبيعية   

فستان كب.. أسماء إبراهيم تظهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة شبابية

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ