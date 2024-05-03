فستان كب.. أسماء إبراهيم تظهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

شاركت الإعلامية أسماء إبراهيم صورا جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك من دبي، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة أسماء إبراهيم من دبي

ظهرت أسماء إبراهيم وهي ترتدي فستانا طويلا “كب” بنهابات باللون الأبيض، وبتصميم الكب ورسمة مختلفة من منطقة الصدر باللون الكحلي، واختارت حذاء لامعا من الجلد باللون الأبيض، وحقيبة جلد باللون الكحلي.

وتركت أسماء إبراهيم خصلات شعرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت أسماء إبراهيم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت اللون الكشميري القاتم للشفاه، مع وضع الكحل باللون الأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شاد بألوان ترابية ناعمة تتناسب مع إطلالتها.

وتزينت أسماء إبراهيم ببعض الإكسسوارات اللافتة، حيث قامت بارتداء قرطين وخواتم من الألماس، وساعة يد بنفس اللون، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

أسماء إبراهيم

أسماء إبراهيم

أسماء إبراهيم

أسماء إبراهيم