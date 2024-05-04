صحي ومناسب للإفطار.. طريقة عمل كيك بدون سكر

تعتبر طريقة عمل كيك بدون سكر، هي واحدة من ألذّ أنواع الكيك كما تعد كيكة صحيّة مناسبة لمرضى السكري، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيك بدون سكر، وهي من الحلويات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كيك بدون سكر

طريقة عمل كيك بدون سكر

مقادير طريقة عمل كيك بدون سكر :

2 بيض

1 كوب عصير تفاح

1 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

3 ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 كوب طحين

½ ملعقة صغيرة صودا خبز

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة قرفة

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

2 كوب زبيب مسلوق

1 كوب جوز مفروم

1 مكعب زبدة لدهن الصينية

طريقة عمل كيك بدون سكر :

_ نضعي في وعاء عميق: البيض، عصير التفاح، الزيت النباتي، الفانيليا السائلة، العسل الأبيض.

_ نخّفق المكوّنات السابقة مع بعضها البعض بالمضرب الكهربائي اليدوي حتى تتجانس.

_ يضاف الطحين، صودا الخبز، الملح، القرفة، جوزة الطيب، الزبيب المسلوق، الجوز المفروم.

_ نعيد خفّق جميع المكوّنات معًا حتى تتجانس، ثم نسّكب المزيج في صينية مدّهونة بالزّبدة.

_ ندّخل الصينية إلى الفرن الساخن حتى ينّضج الكيك، ثم نخرجه من الفرن وبعد أن يبرد نقدّمه.