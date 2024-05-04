منافس جديد لـChatGPT يصل هواتف آيفون.. إليك طريقة تنزيله

تم إطلاق العديد من روبوتات الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي المنافسة لـChatGPT مثل Gemini من جوجل و Meta AI من " ميتا"، ومعظمها متاح على الهواتف الذكية.

ويعد أحد منافسي ChatGPT، والذي يدعى Claude، مقتصرا في كونه متاحا على الويب، ولكنه أصبح لديه الآن إصدارا مخصصا للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل iOS من آبل، وسيتعين على مستخدمي هواتف أندرويد الانتظار لفترة للحصول عليه.



ماهو Claude وكيفية تنزيله على آيفون



تم تطوير Claude بواسطة شرركة Anthropic وتم إطلاقه في شهر مارس من العام الماضي، وبالنسبة إلى غير المطلعين، كان الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، نائبا للأبحاث في OpenAI لمدة 4 سنوات تقريبا وقاد الفرق الذي قام ببناء نموذج اللغة LLM القائمة عليه روبوت الدردشة الشهير ChatGPT.

ومع ذلك، في نهاية عام 2020، ورد أن أمودي شعر أن شركة OpenAI كانت تعطي الأولوية للأرباح على السلامة، فترك الشركة وشكل مجموعة تسمي Anthropic مع موظفين سابقين آخرين في OpenAI، ومن ثم، فإن Claude عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة موظفين سابقين في OpenAI والذين غادروا قبل إطلاق ChatGPT.

يعمل روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي chatbot بطرق مشابهة لـ ChatGPT ولكن لديه نهج أكثر مباشرة للإجابة على الأسئلة، وبينما يركز ChatGPT على الإجابة بطريقة تشبه الطريقة البشرية، يفضل كلود الالتزام بالحقائق، وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع Claude أيضًا تحليل الصور والملفات، وهو أمر لا يستطيع ChatGPT القيام به.

ولتنزيل Claude على هاتف آيفون الخاص بك، انتقل إلى متجر التطبيقات واكتب Claude> وستتمكن بعد ذلك من تحديد موقع التطبيق في القائمة> قم بتنزيله وانتظر حتى ينتهي التنزيل> الآن، انقر على التطبيق بعد تنزيله واتبع التعليمات.

ويمكنك استخدامه إما تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل Google الخاص بك، أو البريد الإلكتروني، أو معرف آبل . بمجرد اكتمال تسجيل الدخول، سيطلب منك كلود اسمك وسيتعين عليك الموافقة على شروط معينة، وبعد ذلك، ستتمكن من استخدام التطبيق على جهاز آيفون الخاص بك.