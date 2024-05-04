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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجنوب سيناء

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المركز التكنولوجي بمحافظة جنوب سيناء.

واستمع مدبولي لشرح  من محمد سامي عبد المنعم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حول الخدمات التي يقدمها المركز، مضيفًا أن المركز الجديد مقام على مساحة 200 متر مربع ويقدم حوالي 100 خدمة مختلفة للمواطنين عبر 12 شباكا، بالإضافة إلى 52 خدمة إلكترونية وخدمات السيارات المتنقلة، منوهًا إلى أن المركز يعد إضافة متميزة إلى العديد من المراكز التكنولوجية الموزعة على مستوي المحافظة والتي تقع بمدن أبو رديس، وأبو زنيمة، والطور، ودهب، ورأس سدر، وسانت كاترين، وشرم الشيخ، وطابا، ونويبع.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مركز خدمات مصر، حيث قدم المهندس/ هشام محمد، مدير مركز خدمات مصر بالمحافظة، عرضًا حول المعاملات التي يقدمها المركز، موضحًا أن إنشاء المركز يأتي ضمن خطة مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة والتي تهدف الي تطوير القطاع الحكومي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور، وزيادة معدل رضا المواطن عن مستوي أداء الخدمات.

ونوهت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إلى أنه في إطار المجهودات المبذولة للتحول الرقمي، تمكنت المحافظة من الحصول على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية(Esri SAG Award)  لعام 2024، والتي سيتم استلامها من كاليفورنيا، مشيرةً إلى أن الجائزة تقدمها شركة "ايزري" العالمية للمؤسسات والشركات على جهودها البارزة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية لفهم البيانات المعقدة ومواجهة التحديات المكانية عالميًا، وذلك في مؤتمرها السنوي بمشاركة أكثر من 75 ألف مشارك من كبري الشركات والمؤسسات حول العالم، مضيفةً أن هذه الجائزة الأولي من نوعها التي تحصل عليها جهة بمصر بمجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الإدارة المحلية.

كما تم استعراض جهود مركز المرصد الحضري بمحافظة جنوب سيناء، في تجميع وتحليل البيانات المطلوبة لإجراء المؤشرات الحضرية للاستفادة منها في إعداد السياسات وخطط التنمية العمرانية المستدامة، بما يلبي احتياجات السكان بالمحافظة لتحقيق جودة الحياة، منها مؤشرات التنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، ومؤشرات الحوكمة، ومؤشرات رضا المواطن عن مستوي الخدمات، ومؤشرات التنافسية، ومؤشرات رضا السائح عن الخدمات المقدمة.

وفي هذا الصدد، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، عبر تطبيق نهج الاستدامة البيئية في المخلفات والطاقة والنقل والمياه والتنوع البيولوجي.

وعقب الانتهاء من تفقد المبني، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، لتفقد الحديقة المركزية، حيث قدم المهندس خالد غنام، مفوض الجهة المنفذة للمشروع من وزارة الإنتاج الحربي، شرحًا مفصلًا أوضح فيه أن الحديقة المركزية مقامه على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، كما تحتوي على مسارات للمشاة بطول 2500 متر، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية.

وأضاف المهندس خالد غانم، أن الحديقة تضم أيضًا عددًا من البحيرات والنافورات ومولاً تجاريًا وعددًا من افرع البنوك، فضلاً عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية، مضيفًا أن هذه المساحات الخضراء التي تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر تعتبر متنفسًا واسعًا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ، وتسهم بشكل فعال في امتصاص أطنان من الكربون سنويًا.
 

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