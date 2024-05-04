ما بين المكتبية والميدانية.. حي مناخ بورسعيد يؤكد انتظام آليات تلقي الشكاوي

التقي المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم ، عددا من المواطنين من أهالي الحي من خلال استقبالهم في مكتبه بديوان عام الحي و لقاءهم بالمركز التكنولوجي وبالشارع، موجها الإدارات المعنية بحل ما استمع إليه من شكاوي.

وأوضح رئيس حي المناخ فى بورسعيد أن هناك آلية محكمة لمنظومة الشكاوي يتبعها الحي ، تتمثل في اللقاءات المباشرة مع المواطنين خلال الجولات الميدانية اليومية بمناطق وشوارع الحي.

ولفت رئيس مناخ بورسعيد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى انه تم تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع علي مدار ساعتين من ١٢ ظهرا وحتي ٢ بعد الظهر لاستقبال المواطنين في مكتبه بديوان الحي.

وأضاف رئيس مناخ بورسعيد أنه يتابع الشكاوي المرسلة علي بوابة الشكاوي الحكومية مع متابعتها من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين سواء الرئيسي بديوان عام المحافظة أو بديوان حي المناخ.

واضاف رئيس مناخ بورسعيد أنه يتابع الشكاوي المرسلة عبر رسائل الصفحة الرسمية لحي المناخ علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو من خلال التعليقات علي أخبار ومنشورات الحي علي ذات الصفحة.

موجها بحل الشكاوي فور تلقيها رئيس مناخ بورسعيد يلتقي بالمواطنين للاستماع لمشكلات 1000307627 1000307628 1000307624 1000307625 1000307626 1000307621 1000307622 1000307623 1000307620 1000307629

وأضاف رئيس حي المناخ انه يستقبل المواطنين في مكتبه داخل ديوان عام الحي للاستماع لشكواهم وآرائهم ومقترحاتهم.

وأكد المهندس نعمان علي نعمان رئيس مناخ بورسعيد أنه فور تلقي الشكاوي يتم التنسيق مع الإدارات المعنية بحلها وإتخاذ اللازم نحوها ومتابعتها حتي يتم الحل، مضيفا: لا نقف عند ذلك بل يتم استمرار متابعة الشكاوي حتي لا يتم تكرارها بعد ذلك.