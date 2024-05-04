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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يتفقد برج مراقبة الطيور المهاجرة بشرم الشيخ

صدى البلد

 توجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء  إلى برج مراقبة الطيور المهاجرة، ومنطقة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، والتي تُعد نقطة جذب رئيسية لاستراحة الطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامة المهاجرة في مسار هجرة البحر الأحمر، الذي يُعد ثاني أهم مسار لها على مستوى العالم، ومن بين هذه الطيور: اللقالق والصقور والنسور. 
وخلال الزيارة، تعرف رئيس الوزراء من المهندس أسامة الجبالي، المسئول عن مشروع هجرة الطيور الحوامة بوزارة البيئة، على أنماط الهجرة المختلفة للطيور، وجهود تضمين مرصد مراقبة الطيور المهاجرة البرامج السياحية التي يتم اعدادها للسائحين، من جانب مختلف الشركات السياحية، والتي قامت بالفعل بالعمل على تنفيذ ذلك.
وعرض "الجبالي" فكرة إنشاء مرصد للطيور المهاجرة بمنطقة الغابة الشجرية بالتعاون مع القطاع الخاص لتشجيع وزيادة سياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى إطار جهود جعلها مدينة خضراء تراعي البعد البيئي بجميع المشروعات وتضمن استدامة الموارد الطبيعية بها للأجيال القادمة. 
 

وأشارت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إلى التعاون القائم مع وزارة البيئة، ومحافظة جنوب سيناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للعمل على تحسين نوعية المياه بالبحيرات من خلال صيانة الأحواض ووضع مواد المعالجة البيولوجية وإنشاء معمل لمراقبة جودة المياه.


وأضافت: تم تنفيذ بحيرات الأكسدة بطاقة تصميمية تصل إلى 7500 م3/ يوم، تعمل بنظام المعالجة الطبيعية الثنائية، وتتكون من 11 حوضا، موضحة أن المشروع يشمل معملا لإجراء التحاليل اللازمة للمياه، ومعملا لخدمة إجراءات مأمونية تداول الصرف الصحي للمحافظة من فنادق ومحطات الشركات، ومبنى لدخول المياه والمصافي، وعدد 2 حوض اللاهوائي، وعدد 2 حوض ترددي، وعدد 6 احواض إنضاج، وعدد 1 حوض موازنة وخط السيب النهائي للغابة الشجرية بالإضافة إلى مبنى المولد، ومبني لوحات الكهرباء، والمبني الإداري. 
 

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