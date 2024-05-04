أوكرانيا تكشف النقاب عن المتحدث باسم الخارجية .. شخصية افتراضية بالذكاء الاصطناعي

في خطوة رائدة، قامت أوكرانيا بتعيين فيكتوريا شي، المتحدثة الرقمية بالذكاء الاصطناعي، لتمثيل وزارة خارجيتها في البيانات الرسمية.

تمثل هذه الخطوة المبتكرة المرة الأولى التي يتم فيها استخدام المتحدث الرقمي من قبل الخدمة الدبلوماسية.

وفقا لفويس أوف أمريكا، تم الكشف عن فيكتوريا شي، وهي شخصية افتراضية ترتدي بدلة داكنة احترافية، من خلال عرض تقديمي على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين أن أقوالها سيتم صياغتها من قبل كتاب بشريين والتحقق منها من قبل أشخاص حقيقيين، فإن تقنية الذكاء الاصطناعي تعزز الجانب البصري لإلقاءها، بما في ذلك الإيماءات وحركات الرأس.

ووفقا لوزارة الخارجية الأوكرانية، يهدف إنشاء فيكتوريا شي إلى تبسيط عمليات الاتصال، وتوفير الوقت والموارد للدبلوماسيين. وقد أشاد وزير الخارجية دميترو كوليبا بهذا التقدم التكنولوجي باعتباره لا مثيل له في المجال الدبلوماسي، مؤكدا على كفاءته المحتملة.

يقوم الفريق الذي يقف وراء فيكتوريا شي، بدمج عناصر الواقع الافتراضي في مشاريعهم، بما في ذلك المحتوى المتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا. ويعكس اسم المتحدث الرسمي، المشتق من كلمة "النصر" والمصطلح الأوكراني للذكاء الاصطناعي، اندماجا رمزيا بين التكنولوجيا والتطلعات الوطنية.

مظهر فيكتوريا شي وصوتها مستوحى من روزالي نومبر، مغنية ومتسابقة سابقة في برنامج الواقع تنحدر من دونيتسك، الخاضعة الآن للسيطرة الروسية.

وللحفاظ على الأصالة ومكافحة المعلومات المغلوطة، ستكون البيانات الرسمية لفيكتوريا شي مصحوبة برموز QR المرتبطة بالنسخ النصية على موقع الوزارة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مصداقية وسلامة المعلومات التي ينشرها المتحدث باسم منظمة العفو الدولية.

وستشمل مسؤوليات فيكتوريا شي التعليق على الخدمات القنصلية، خاصة وسط القضايا المثيرة للجدل مثل التعليق الأخير لمثل هذه الخدمات للرجال في سن القتال الذين يعيشون في الخارج. وقد أثار هذا القرار جدلاً وأثار مخاوف، مما يجعل التواصل الواضح أمرًا حاسمًا في معالجة استفسارات الجمهور وتصوراته.