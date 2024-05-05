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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقوس شم النسيم.. أحمد موسى: مفيش بيت مصري مش هياكل فسيخ ورنجة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى،  إن مصر كلها تحتفل بيوم شم النسيم، معقبا: "الأجواء في طقس شم النسيم ستكون لطيفة.. ومفيش بيت في مصر مش هياكل فسيخ ورنجة وسردين".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "المواطنون في بورسعيد بدأت في العودة للأسواق مرة أخرى والشراء، وذلك بعد فترة من المقاطعة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه".

وأشار إلى أن "كل الأسر تستعد لشراء أنواع مختلفة من الأسماك من بورسعيد، لأن بورسعيد تعتبر من أهم المحافظات إنتاجا للأسماك بكل أنواعه".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى أن كلمة السر في يوم شم النسيم هي تناول الفسيخ، لافتا إلى أن شم النسيم فرصة للاندماج العائلي والخروج والاحتفال.

وتابع "الشباب يرغبون في أنواع أخرى من الأسماك غير الفسيخ"، معلقا "في تجهيزات المائدة المصرية في شم الفسيخ يكون هناك معركة بين الرنجة والبصل والفسيخ والليمون والكابوتشا والخس والجرجير وباقي الخضروات".
 

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