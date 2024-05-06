أولوية صرف الدعم النقدي للمواطنين بالتعديلات الجديدة

وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي، أولوية لصرف الدعم النقدي.

ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

ونصت المادة 12 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر، طلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية الصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقا للترتيب الآتي:

-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

-المريض بمرض مزمن شديد

-المسن

-الأيتام

-الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.

-ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

-النساء بلا عائل.

-الأسر الفقيرة.

-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

وتحدد مستويات الإعاقة وفقا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.