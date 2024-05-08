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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد الأماكن المسموح تواجد وحدات الطعام المتنقلة

عربات طعام متنقلة
عربات طعام متنقلة

يستهدف قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، فى ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة.

 


وحدد القانون الجهة المسئولة عن تحديد الأماكن المسموح تواجد وحدات الطعام المتنقلة، حيث نص القانون على أن تحدد الجهات المعنية أماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة للتحرك والعمل فيها، ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

 

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و حظر القانون تواجد وحدات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام، حتى لا يؤثر تواجد عربات الطعام المتنقلة على نشاط المحال والمطاعم الثابتة.

 

قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة وحدات الطعام

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