تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد الأماكن المسموح تواجد وحدات الطعام المتنقلة

يستهدف قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، فى ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة.



وحدد القانون الجهة المسئولة عن تحديد الأماكن المسموح تواجد وحدات الطعام المتنقلة، حيث نص القانون على أن تحدد الجهات المعنية أماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة للتحرك والعمل فيها، ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

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و حظر القانون تواجد وحدات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام، حتى لا يؤثر تواجد عربات الطعام المتنقلة على نشاط المحال والمطاعم الثابتة.