محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير وإنشاء منطقة عربات الطعام المتنقلة بزفتى

عقب اختيار مدينة زفتى عالميا كأحد مدن التعلم في منظمة اليونيسكو

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتى على امتداد ٥٠٠ م وإنشاء منطقه عربات متنقله لتكون متنفس لأهالي زفتى بالإضافة إلى إنشاء وتطوير حدائق وذلك من أجل إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتشغيل فئات من الشباب وعمل لمسة جماليه بالشارع .

وأشار المحافظ أن الأنظار في العالم تتجه لمركز ومدينة زفتى عقب اختيار ها للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن التعليمية (GNLC)، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم؛ كأحد مكتسبات دورة حياة كريمة وذلك بفضل الجهود المتميزة في مجال التعلم مدى الحياة حقيقة حقيقية للجميع ونتاج للأنشطة التي تمت في المركز من تنمية بشرية وتمكين أد واجتماعي ومشروعات أساسية تحتية.

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