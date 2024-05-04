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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بكل سهولة .. خطوات الحصول على ترخيص عربات الطعام المتنقلة

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

يسعى العديد من الشباب إلى إقامة مشروع خاص بهم وعليه يتجه الكثير إلى عربة الطعام والتي تعد من بين المشروعات المهمة التي يتجه الشباب إليها لإيجاد فرص عمل تضمن لهم راتبا ماديا ثابتا لذلك تعد عربة الطعام مشروعا خاصا يمكن الحصول عليه بكل سهولة.

ترخيص عربات الطعام


ووفق القانون عربة الطعام المتنقلة كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

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6 شروط.. خطوات الحصول على ترخيص عربات الطعام المتنقلة

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محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير وإنشاء منطقة عربات الطعام المتنقلة بزفتى

أماكن عربات الطعام في الشوارع GPS

ويتم تحديد تواجد عربات الطعام المتنقلة  المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها.

شروط الحصول على ترخيص عربات الطعام 


ومن أجل الحصول علي ترخيص عربات الطعام المتنقلة يلزم توافر مجموعة من الشروط والتي تتضمن ما يلي :-

- تشمل الشروط المطلوبة تقديم طلب للحي التابع له إداريا، والذي سيكون مركز لعربة الطعام.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها أيضا أن يكون مقدم الطلب من سكان المحافظة التي ينوي إقامة مشروعه بها.

- كما تتضمن الشروط اللازمة يلزم أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.

- كما تتضمن الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

- ألا يكون مقدم طلب الرخصة سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- يمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.

المستندات المطلوبة لترخيص عربات الطعام 

 

هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة من أجل الحصول علي ترخيص عربات الطعام المتنقلة التى يلزم تحضيرها وتقديمها وتتضمن ما يلي :-

- يجب على المواطن الراغب فى استخراج ترخيص عربة طعام أن يقوم بتوضيح نوع العربة والمساحة اللازمة لها والمكان المطلوب الترخيص به.

- كما يلزم تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- يتم تقديم طلب موضح به الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة.

- تتضمن الاوراق المطلوبة شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها.

- كما يلزم أيضا تقديم شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

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محافظ بورسعيد يتفقد مركز تراخيص المحال الجديد ببورفؤاد

- صحيفة الحالة الجنائية تكون حديثة بما لا يجاوز 3 أشهر على تقديم طلب الترخيص.

- ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات معدة للسير على الطرق.

- كما يجب تقديم شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

-يجب استيفاء العربة الاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.

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