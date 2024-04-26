ساعة زيادة لمواعيد غلق المحال التجارية بسبب التوقيت الصيفي لهذا السبب

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التننمية المحلية ، عن مواعيد غلق المحال التجارية الصيفية ، موضحا أن المواعيد الجديدة تطبق اليوم وحتى آخر خميس من سبتمبر من كل عام.

ولفت قاسم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الخلاصة " والمذاع على فضائية " المحور " ، أن المواعيد الصيفية للمحال العامة والتجارية من 7 صباحا وحتى ١١ مساء ، وتغلق 12 صباحا باضافة ساعة زائدة في الاعياد والاجازات الرسمية ويومي الخميس والجمعة.

وتابع " قاسم " ، أن مواعيد فتح الكافيهات والمطاعم في 5صباحا وحتى 1صباحا ، وتكون خدمة " تيك اواي متاحة على مدار 24 ساعة

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