عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 شروط.. خطوات الحصول على ترخيص عربات الطعام المتنقلة

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

تعد عربة الطعام من بين المشروعات العامة التي يتجه الشباب من أجل إيجاد فرص عمل تضمن لهم راتب مادي ثابت لذلك تعد عربة الطعام مشروع خاص يمكن الحصول عليه لكل سهولة.

ترخيص عربات الطعام

وتعرف عربة الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.

txt

ايجي تراك .. مبادرة لتوفير فرص عمل للشباب عبر عربات الطعام المتنقلة

txt

ردار ومخالفة تراخيص.. الداخلية تعلن حصيلة المخالفات المرورية خلال 24 ساعة

أماكن عربات الطعام في الشوارع GPS

ويحدد إمكان تواجد عربات الطعام المتنقلة  المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعي مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك وذلك وفق ما نص عليه قانون رقم 92 لسنة 2018، الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، فى مادته 9 .

شروط الحصول على ترخيص عربات الطعام 


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على ترخيص عربات الطعام المتنقلة وتشمل ما يلي : -

- يشترط تقديم طلب للحي التابع له إداريا، والذي سيكون مركز لعربة الطعام.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها أيضا أن يكون مقدم الطلب من سكان المحافظة التي ينوي إقامة مشروعه بها.

- ويلزم أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.

- كما تتضمن الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

- ألا يكون مقدم طلب الرخصة سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- يمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.

الأوراق المطلوبة لترخيص عربات الطعام 


وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول علي ترخيص عربات الطعام المتنقلة التى يلزم تحضيرها وتقديمها وتتضمن مايلي :-

- يجب على المواطن الراغب فى استخراج ترخيص عربة طعام أن يقوم بتوضيح نوع العربة والمساحة اللازمة لها والمكان المطلوب الترخيص به.

- كما يلزم تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- يتم تقديم طلب موضح به الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة.

- تتضمن الأوراق المطلوبة شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها.

- كما يلزم أيضا تقديم شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية تكون حديثة بما لا يجاوز 3 أشهر على تقديم طلب الترخيص.

txt

بدون ترخيص .. غلق وتشميع محل لبيع الخمور في مدينة نصر

txt

بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. مواعيد غلق المحال التجارية والمولات

- ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات معدة للسير على الطرق.

- كما يجب تقديم شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

-يجب  استيفاء العربة الاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.

عربات الطعام استخراج تراخيص عربات الطعام المتنقلة اشتراطات عربات الطعام ترخيص عربات الطعام خطوات استخراج تراخيص عربات الطعام المتنقلة شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

موضوعات متعلقة

العمل: 10 عربات تدريب مُتنقلة مستعدة للإنطلاق في 8 محافظات لتأهيل الشباب

ايجي تراك .. مبادرة لتوفير فرص عمل للشباب عبر عربات الطعام المتنقلة

ترشيحاتنا

هددها بإيذاء أبنائها.. تفاصيل النصب على سيدة أجنبية في بورسعيد

الناس بتجري وراها.. كنزي مدبولي تثير الجدل لهذا السبب

مفاجأة|مدرب منتخب مصر يستقر علي بديل إمام عاشور في مواجهة الكونغو

مصير صادم ينتظر طبيب التجميل المتسبب في تشويه وجه ريهام سعيد.. تفاصيل

الفتيات الكفيفات يبهرن زوار معرض الكتاب بالمشغولات اليدوية

مصدر في السلطة الفلسطينية يكشف عن شرط محوري لإنهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة.. شقيقة رامي صبري تثير الجدل في حفل زفافها| شاهد

انتشار فيديو لبوتين يجثو أمام قبر شقيقه.. فما القصة؟

بسبب جولة أخيرة.. أحمد السقا مطلوب على السوشيال ميديا

نقيب الغلابة.. أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين يرفضون استقالة مصطفى كامل

فيديو

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

الصعود مستمر.. 1000 جنيه زيادة في سعر الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ