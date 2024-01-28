6 شروط.. خطوات الحصول على ترخيص عربات الطعام المتنقلة

تعد عربة الطعام من بين المشروعات العامة التي يتجه الشباب من أجل إيجاد فرص عمل تضمن لهم راتب مادي ثابت لذلك تعد عربة الطعام مشروع خاص يمكن الحصول عليه لكل سهولة.

ترخيص عربات الطعام

وتعرف عربة الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.

أماكن عربات الطعام في الشوارع GPS

ويحدد إمكان تواجد عربات الطعام المتنقلة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعي مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك وذلك وفق ما نص عليه قانون رقم 92 لسنة 2018، الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، فى مادته 9 .

شروط الحصول على ترخيص عربات الطعام



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على ترخيص عربات الطعام المتنقلة وتشمل ما يلي : -

- يشترط تقديم طلب للحي التابع له إداريا، والذي سيكون مركز لعربة الطعام.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها أيضا أن يكون مقدم الطلب من سكان المحافظة التي ينوي إقامة مشروعه بها.

- ويلزم أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.

- كما تتضمن الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

- ألا يكون مقدم طلب الرخصة سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- يمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.

الأوراق المطلوبة لترخيص عربات الطعام



وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول علي ترخيص عربات الطعام المتنقلة التى يلزم تحضيرها وتقديمها وتتضمن مايلي :-

- يجب على المواطن الراغب فى استخراج ترخيص عربة طعام أن يقوم بتوضيح نوع العربة والمساحة اللازمة لها والمكان المطلوب الترخيص به.

- كما يلزم تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- يتم تقديم طلب موضح به الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة.

- تتضمن الأوراق المطلوبة شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها.

- كما يلزم أيضا تقديم شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية تكون حديثة بما لا يجاوز 3 أشهر على تقديم طلب الترخيص.

- ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات معدة للسير على الطرق.

- كما يجب تقديم شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

-يجب استيفاء العربة الاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.