ردار ومخالفة تراخيص.. الداخلية تعلن حصيلة المخالفات المرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (45550) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (495) مخالفة السير بدون تراخيص و (59) دراجة نارية مخالفة و(10194) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(6) مخالفات شروط التراخيص و(19) مخالفة موقف عشوائى و 1106 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .