عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ايجي تراك .. مبادرة لتوفير فرص عمل للشباب عبر عربات الطعام المتنقلة

مبادرة ايجي تراك
مبادرة ايجي تراك

توفر مبادرة ايجي تراك  " فرصة عمل للشباب من خلال عربات الطعام المتنقلة" التي تدعمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. 

مميزات مبادرة إيجي تراك 

تتميز مبادرة إيجي تراك بمميزات كثيرة وذلك  بدعم من وزارة التنمية المحلية ،حيث يتم اختيار  افضل الأماكن بالميادين العامة بالمحافظات  لتكون أماكن عربات الطعام المتنقلة ، وذلك بهدف انتشارها علي نطاق واسع بين المواطنين.

ويمكن الانضمام الي مبادرة ايجي تراك بطريقة بسيطة حيث ..يتم تقديم طلب للالتحاق بالمبادرة من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر عنوان صفحة المبادرة على الفيسبوكhttps://www.facebook.com/youth.mld.egytruck?_rdc=1&_rdr.

بالإضافة إلي المكاتب الموجودة في المحافظات الخاصة بالمبادرة.  

وتخضع المبادرة الي قانون عربات الطعام المتنقلة حيث يجب الحصول على شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .
 

ويتم كتابة اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها .

 ويذكر مقدم الطلب الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

ويتم تقديم -صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

كما يقدم الشاب صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص .

و شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

 ويمنح مقدم الطلب ترخيصا ساريا لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق لمدة ٥ سنوات.

كما يشترط وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
 

ايجي تراك فرص عمل عربات الطعام المتنقلة مميزات مبادرة ايجى تراك التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: انخفاض أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 25%

ترشيحاتنا

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام البيض.. الإفتاء تجيب

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر | شاهد

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-11-2023 |فيديو

قوات الاحتلال تعتقل 5 شباب من نابلس

تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 27-11-2023 |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

أرخص رحلة حج في مصر| المواعيد وكيفية التقديم وكافة خدمات السفر والإقامة

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ