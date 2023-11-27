ايجي تراك .. مبادرة لتوفير فرص عمل للشباب عبر عربات الطعام المتنقلة

توفر مبادرة ايجي تراك " فرصة عمل للشباب من خلال عربات الطعام المتنقلة" التي تدعمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مميزات مبادرة إيجي تراك

تتميز مبادرة إيجي تراك بمميزات كثيرة وذلك بدعم من وزارة التنمية المحلية ،حيث يتم اختيار افضل الأماكن بالميادين العامة بالمحافظات لتكون أماكن عربات الطعام المتنقلة ، وذلك بهدف انتشارها علي نطاق واسع بين المواطنين.

ويمكن الانضمام الي مبادرة ايجي تراك بطريقة بسيطة حيث ..يتم تقديم طلب للالتحاق بالمبادرة من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر عنوان صفحة المبادرة على الفيسبوكhttps://www.facebook.com/youth.mld.egytruck?_rdc=1&_rdr.

بالإضافة إلي المكاتب الموجودة في المحافظات الخاصة بالمبادرة.

وتخضع المبادرة الي قانون عربات الطعام المتنقلة حيث يجب الحصول على شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .



ويتم كتابة اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها .

ويذكر مقدم الطلب الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

ويتم تقديم -صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

كما يقدم الشاب صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص .

و شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

ويمنح مقدم الطلب ترخيصا ساريا لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق لمدة ٥ سنوات.

كما يشترط وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

