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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النواب يتحدث بشأن مستجدات القضية الفسلطينية.. تحميل جميع الأطراف وخاصة إسرائيل مسئولية التصعيد.. ويؤكد: لا فكاك من تبني لغة الحوار.. وإشادة بالدور المصري

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
  • مجلس النواب يحمل الأطراف المعنية وخاصةً الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملةً عن التصعيد الخطير وتقويض مسيرة المفاوضات
  • مجلس النواب: لا فكاك من تبني لغة الحوار لحلّ الخلافات والاستماع لأصوات العقل بدلاً من صوت السلاح
  • رئيس مجلس النواب يهيب بالمجتمع الدوليّ الخروج من حالة الصمت المخزي وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق الشعب الفلسطينيّ
  • مجلس النواب يشيد بالدور المصريّ في هذه المساعي الرامية إلى السلام وحقن الدماء .. جبالي: لم تتوقف للحظةٍ واحدةٍ رغم الصعوباتٍ

 

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “تابعنا جميعاً بكلّ اهتمامٍ، تطور الأحداث المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعةٍ المنصرمة، والتي سلكت مساراتٍ متباينةً، حيث أعلنت حماس قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابةً للجهد المصريّ الكبير، والوساطة المصرية القطرية، تمهيدًا لإنهاء الكابوس الإنسانيّ الذي يصارعه أهالي قطاع غزة  منذ ما يزيد على مائتي يومٍ،  إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية، قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، بالإخلاء الفوريّ، والتوجه نحو وسط قطاع غزة، في تلويحٍ متغطرسٍ بهجومٍ بريٍّ على المدينة، أعقبه شنّ غاراتٍ جويةً شرق المدينة وقصفها بأحزمةٍ ناريةٍ”.

وأضاف: “اتصالًا بذلك، فإن مجلس النواب المصريّ يحمل كلّ الأطراف المعنية، خاصةً الحكومة الإسرائيلية، المسئولية كاملةً عن أيّ عملٍ يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث، وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حلٍّ سلمىٍّ يحقن دماء المدنيين”.

وتابع خلال الجلسة العامة للمجلس: “يهيب المجلس بالأطراف كافةً، أن تعيّ جيداً أننا إزاء معالجة أوضاعٍ بالغة التعقيد وشديدة الحساسية، ولا يوجد فيها طرف هو الأعلى كعباً أو الأرسخ قدماً، وأنه لا فكاك من تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلةٍ لحلّ الخلافات، والاستماع لأصوات العقل بدلاً من صوت السلاح؛ بغية بلوغ اتفاقٍ يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطينيّ، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء، وبدء مسيرةٍ تؤدي لقيام دولةٍ فلسطينيةٍ”.

واستطرد رئيس مجلس النواب: “كما يهيب بالمجتمع الدوليّ الخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق الشعب الفلسطينيّ، وحثّ إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حلٍّ سلمي ٍّ وعادلٍّ للقضية الفلسطينية”.

وأكد أنّ “مجلس النواب يشيد بالدور المصريّ؛ منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة التي أحدّثكم فيها الآن؛ في هذه المساعي الرامية إلى السلام، وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظةٍ واحدةٍ رغم ما يواجهها من صعوبات”.

واختتم: “ومجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة، التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ بعيداً كلّ البعد عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها، وخير دليلٍّ على ذلك؛ جهوده المتواصلة دون كللٍّ أو مللٍّ من أجل الوصول إلى وقفٍ عاجلٍ لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية”.

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