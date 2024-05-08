عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

صدى البلد

يحتل السمك المرتبة الأولى من حيث جودة اللحوم والفائدة العائدة للجسم منه، حيث يمد الجسم والعقل بما يحتاجانه من عناصر غذائية مهمة كالبروتين واليود، والكالسيوم، والفسفور. كما أنه يقي الجسم من أمراض متعددة كالربو، السكري، القلب والجلطات في المخ وغيرها.

فوائد السمك العامة وفقا لموقع هيلثي..


1- الوقاية من مضاعفات مرض التصلب اللويحي الذي يصيب النخاع الشوكي.
2- تقوية القدرة الجنسية لاحتوائه على الفوسفور.
3- تغذية الجسم
4- الوقاية من الربو وأعراضه
5- علاج الاكتئاب
6- تقوية العظام
7- ضروري لسلامة الأسنان
8- الوقاية من أمراض القلب
9- الحفاظ على أنسجة الجسم

أهميته لخلايا المخ :
يعمل السمك على تنشيط الذاكرة لاحتوائه على الفوسفور، كما أنه يقوي أنسجة المخ ويقاوم الزهايمر، يحمي من الصرع، التشنجات وبعض حالات التوحد.

دوره في عملية التخسيس:
عند تناول السمك المشوي بطريقة صحيحة فإنه يعمل بشكل كبير على إنقاص الوزن والتحكم به، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وبالتالي يوحي بالشبع لفترات طويلة لأن البروتين تطول عملية هضمه.

أهميته للعظام :
نتيجة إفراز السمك مضاد للبروستاجلاندين، فإنه يعمل بشكل سريع على تسكين آلام المفاصل والالتهابات الناتجة من تناول اللحوم الحمراء والبقوليات.

تأثيره على القلب والأوعية الدموية :
له دور قوي في انخفاض ضغط الدم المرفع وذلك عند تناوله باستمرار، ويحمي الجسم من التعرض لجلطات الدم والأزمات القلبية وأيضاً يعمل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الصحي وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، وبالتالي يمنع تراكم الكوليسترول الضار على الأوعية الدموية، ويقي الجسم من تصلب الشرايين .

هل يستخدم السمك في علاج الاكتئاب :
عند تناول السمك بصورة منتظمة، فإنه يعمل على علاج الاكتئاب بشكل كبير لاحتوائه على أوميجا 3.

دوره في علاج أمراض العين :
يحتوي السمك على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يقي العين من الإصابة بالعشى الليلي وأمراض أخرى، كما أنه مفيد للطفل الرضيع إذا تناولت أمه السمك فإنه يقوي لبنها بالأوميجا 3، وبالتالي يعمل على الحفاظ على صحة العين للطفل .

تأثيره على الحمل :
ينصح دائماً الأطباء بتناول الحامل وجبتين سمك أسبوعياً ليساعد على نمو الجنين ومقاومة صغر حجم الجنين.

أهميته لجهاز المناعة :
يعمل السمك على تعزيز مناعة الجسم وبالأخص ضد مرض السرطان، وذلك لوجود الحمض الدهني أوميجا 3 الذي يعمل على الوقاية من الإصابة بالسرطان وبالأخص الثدي، القولون والرئة .

الجلطات في المخ الحفاظ على صحة السمك المشوى القدرة الجنسية الوقاية من أمراض القلب علاج الاكتئاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

استبعاد فريق بالكامل.. غيابات بالجملة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف ألنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

موضوعات متعلقة

بباروكة من ورق الجرايد.. رحمة أحمد تثير الجدل بفستان أبيض عبر إنستجرام|صور

فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

أسهل طريقة لـ عمل بيتزا جبن في المنزل

فوائد مذهلة عند تناول ملعقة من العسل الأسود| تعرف عليها

بعد تصريح "أنا بعشقه".. آخر صور جمعت بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة

طريقة عمل الفول النابت.. المقادير والخطوات

ترشيحاتنا

ذهاب نهائي الكونفدرالية.. تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك في مران اليوم

لا مقومات للحياة.. نازحو غزة يواجهون مصيرا مجهولا مع استمرار العدوان الإسرائيلي

مراسل القاهرة الإخبارية: المدفعية الإسرائيلية تقصف مدارس تأوي النازحين جنوب غزة

سلة الأهلي يتأهل لنهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين على حساب الزمالك

مصر تستطيع يعرض مراجعة مادة الجيولوجيا والمنطق للثانوية العامة

أستاذ قانون يطالب بإنشاء صندوق لحفظ حقوق الزوجة حال الطلاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربع مليون جنيه.. سعر فستان نانسي عجرم الذهبي يثير الجدل

عربية بنص التمن.. أسهل طريقة للحصول على سيارة بسعر منخفض

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأخضر؟

يتخطى الـ1.5 مليون جنيه.. سعر صادم لإطلالة درة الأخيرة

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-