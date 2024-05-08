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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ بالتعادل السلبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمعقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه به بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمعقل الميرنجي"سانتياجو برنابيو".

وأنهى أنشيلوتي الجدل المثار حول مركز الفرنسي أوريلين تشواميني، ودفع به في خط الوسط.

وكان مركز تشواميني نقطة الخلاف الوحيدة، إذ اعتمد عليه أنشيلوتي في لقاء الذهاب أساسيا في خط الوسط، ثم أنهى اللقاء نفسه في قلب الدفاع.

وتواجد الأوكراني أندري لونين في حراسة المرمى، وفق ما أعلنه أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، رغم جاهزية كورتوا الذي لعب ضد قادش في بداية الأسبوع الجاري بالليجا.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

وكان الميرنجي تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة (2-2).

تشكيل بايرن ميونخ

على الجانب الآخر، اختار توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ التشكيل الآتي:

حارس المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: دي ليخت، داير، مزراوي، كيميتش.

الوسط: بافلوفيتش، موسيالا، لايمر.

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