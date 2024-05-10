أجواء ساحرة على النيل| زفاف الفنانة يارا فهمي.. وشقيقها يلهب المشاعر ويُحيي الحفل

في يوم باهر ومميز، احتفلت الفنانة يارا فهمي، بطلة برنامج SNL بالعربي، بحفل زفافها برفقة عائلتها وأصدقائها المقربين في إحدى البواخر النيلية، ما أضفى على المناسبة جوًا ساحرًا وأسطوريًا.

كانت هذه المناسبة فرصة نادرة لتجمع الأحباء والأصدقاء في جو من التلاحم والفرح.





حفل زفاف يارا فهمي



الباخرة عمّتها الزينة والديكورات التي أضفت لمسة من الجمال على الأجواء النيلية الرومانسية، وانعكست أضواء القمر على أمواج النيل، ما أضفى سحرًا لافتًا على ليلة الحفل، وزاد من جاذبية الفعالية.

الأجواء المميزة

بدأ الحفل في أجواء عائلية دافئة، حيث حرص الأهل والأصدقاء على مشاركة يارا فهمي فرحتها.



حفل زفاف يارا فهمي

حفل زفاف يارا فهمي

تفاصيل من حفل الزفاف

شاركت يارا لحظات من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث شاركت صورًا ومقاطع فيديو من الاحتفالات.

كانت تلتقط الصور التذكارية مع أصدقائها ومحبيها، وكانت علامات الفرح واضحة على وجوه الجميع.



حفل زفاف يارا فهمي







الفنان محمد فهمي يحيي الحفل بأغنية جديدة

وفي الحفل ألهب شقيق يارا فهمي، النجم محمد فهمي، مشاعر المدعوين، حيث أحيا الحفل بأغنية جديدة ومبتكرة من تأليفه كشف عنها لأول مرة في هذه المناسبة.

تفاعل الحضور بفرحة واسعة مع أغنية محمد فهمي. كما قدّم الفنان أحمد خليل أغنية، ابن خالة العروس، "أنا بليل" كهدية خاصة لابنة خالته ، ما أضفى مزيداً من البهجة والسعادة على الحفل.





تعاون فني

قدّم محمد فهمي عدة أعمال ناجحة وتعاون في كليب أغنية "جارنا ولا مين" من ألبوم "الزيتون الأخضر" مع نجوم برنامج "SNL بالعربي" الذين ظهروا خلاله.

نجاح يارا فهمي في عالم التليفزيون والسينما

تتمتع يارا فهمي بمسيرة فنية حافلة، حيث شاركت في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية ناجحة. من أبرز أعمالها فيلم "أسماء" عام 2011 ومسلسل "ليالي أوجيني" عام 2018، بالإضافة إلى فيلم "البدلة" الذي صدر في نفس العام.



حفل زفاف يارا فهمي

مسلسل "ونسني" أحدث أعمال يارا فهمي

كان مسلسل "ونسني" أحدث أعمال يارا فهمي، الذي لعبت فيه دور طبيبة. يدور المسلسل حول مجموعة من الشباب الذين يطورون تطبيقًا لمساعدة الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة. تم عرضه في عام 2020 ونال استحسانًا كبيرًا من الجمهور.

مشاركة نجومية في SNL بالعربي

أثبتت يارا نفسها بتقديمها لعدة مواسم من برنامج "SNL بالعربي"، حيث أضافت لمسة شبابية وفكاهية للبرنامج بمشاركتها فيه.



