“مبروك يا صايعة".. تهنئة غريبة من محمد الشرنوبي لإعلامية في زفافها أمام عريسها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل زفاف الإعلامية لينا طهطاوي و البلوجر محمد فرج، يظهر خلاله محمد الشرنوبي وهو يصافح العريس، ثم ينظر للعروس نظرات غريبة و يبارك لها قائلا : "مبروك يا صايعة.. أخيرا اتجوزتي".

واعتبر رواد مواقع التواصل أن كلمات الشرنوبي لا تليق أبدا بعروس مهما كانت صداقتهما ، ما أثار الجدل علي السوشيال ميديا .

وأقيم حفل طهطاوي ومحمد فرج، مساء الخميس، في أحد الفنادق الشهيرة بمصر،وحضره عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم محمد الشرنوبي، وهنا الزاهد.

و في الفيديو التالي نكشف ملابسات واقعة ما حدث الشرنوبي ولينا الطهطاوي خلال حفل زفافها و تفاصيل عن ما حدث …