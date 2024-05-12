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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

“مبروك يا صايعة".. تهنئة غريبة من محمد الشرنوبي لإعلامية في زفافها أمام عريسها

الشرنوبي
الشرنوبي

تداول رواد   مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو  من حفل زفاف الإعلامية لينا طهطاوي و البلوجر محمد فرج، يظهر خلاله محمد الشرنوبي وهو يصافح العريس، ثم ينظر للعروس نظرات غريبة و يبارك لها قائلا : "مبروك يا صايعة.. أخيرا اتجوزتي".

واعتبر رواد مواقع التواصل أن كلمات الشرنوبي لا تليق أبدا بعروس مهما كانت صداقتهما ، ما أثار الجدل علي السوشيال ميديا . 

وأقيم حفل طهطاوي ومحمد فرج، مساء الخميس، في أحد الفنادق الشهيرة بمصر،وحضره عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم محمد الشرنوبي، وهنا الزاهد.

و في الفيديو التالي نكشف ملابسات واقعة ما حدث الشرنوبي ولينا الطهطاوي خلال حفل زفافها و تفاصيل عن ما حدث … 

الإعلامية لينا الطهطاوى الفنان محمد الشرنوبي اتجوزت البلوجر محمد فراج مبروك يا صايعة

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