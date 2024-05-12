أهمية إدارة الوقت ندوة لطلاب جامعة بني سويف الأهلية

نظم برنامج علم النفس الإكلينيكي جامعة بني سويف الأهلية ندوة بعنوان أهمية إدارة الوقت لطلاب المستوي الأول، تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور المنسق الأكاديمي للبرنامج، وحاضر بها الدكتور عبد اللطيف سيد حسانين مدير الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ وفتوي بني سويف.



وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تحرص علي تعزيز مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم، إيمانًا منها بأن إدارة الوقت بفعالية هي مهارة أساسية لا غنى عنها، واستثماره بالشكل الأمثل لتحقيق النجاح في حياتهم الدراسية والشخصية. مضيفا أن الندوة لها أهمية خاصة في ترتيب الأولويات عند المذاكرة خاصة مع اقتراب موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتحديد الأهداف بدقة، مما يساعد الطالب الجامعي على تحقيقها.

وأوضح الدكتور قياتي عاشور أن الندوة تناولت مفهوم إدارة الوقت وأهميته في تحقيق النجاح، واستراتيجيات التغلب على التسويف والمماطلة، وطرق تنظيم الوقت وتحسين الإنتاجية، والتوازن بين الحياة الدراسية والشخصية.

وفي ختام الندوة، دار نقاش مفتوح بين الدكتور عبد اللطيف حسانين والطلاب، حيث أجاب فضيلته على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم حول موضوعات متنوعة.

