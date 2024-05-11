محافظ بني سويف يناقش نتائج تنفيذ البرنامج التدريبي "تنمية مهارات القيادات"

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن تدريب القيادات التنفيذية ضمن محاور وأهداف استراتيجية المحافظة لتحسين وتطوير الأداء التنفيذي، ومن ثم رفع كفاءة تقديم الخدمات التي تتماس مع احتياجات المواطنين الأساسية، حيث تم اعتماد برنامج شامل للتدريب، سواء من خلال المحافظة أو بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في مقدمتها جامعة النهضة التي تتعاون مع المحافظة في أكثر من ملف تنموي ومجتمعي، من منطلق تفعيل المسؤولية المجتمعية للجامعات، وكذا تحفيز مشاركة الجهاز التنفيذي في تطبيق مشروعات التخرج للطلاب أو ادماج الطلاب بشكل عملي في المشروعات القائمة، وذلك يشكل أهمية كبيرة في العملية التعليمية.

أشار محافظ بني سويف إلى أن البرامج التدريبية للقيادات تعتمد على بناء المزايا التنافسية المستدامة لدى القيادات التنفيذية، من خلال تزويد المشاركين "في الدورات التدريبية" بالمهارات والأدوات اللازمة للقيادات الحالية أو قيادات الصف الثاني نحو التميز والنجاح في بيئة شديدة التطور والديناميكية وتتطلب الجاهزية بشكل دائم، حيث تم تدريبهم على تطوير استراتيجيات قيادية تساهم في تعزيز الموارد وتحقيق التميز التنافسي بشكل مستدام من خلال التعرف على مفهوم الاستدامة وكيفية دمجه في عمليات القيادة واتخاذ القرارات، وتعزيز لديهم الرؤى اللازمة والمعرفة للتفوق، وتحقيق التميز الحكومي وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مناقشة ملف تدريب القيادات التنفيذية الجاري تنفيذه بالتعاون مع جامعة النهضة، حيث قدم اللواء حازم عزت السكرتير العام تقريرا في هذا الشأن، والذي يأتي "البرنامج التدريبي "في اطار التعاون والمشاركة المجتمعية بين المحافظة وجامعة النهضة ، حيث نظمت وحده التدريب والاستشارات بكلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة، تحت رعاية رئيس الجامعة،وبإشراف من الدكتور أحمد الخضراوي عميد الكلية، والدكتور بريهان العمري وكيل الكلية للدراسات العليا وخدمة المجتمع.

أوضح السكرتير العام أنه تم تكليف إدارة الموارد البشرية بمتابعة تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جامعة النهضة،بجانب الاستعانة بالوحدة الاقتصادية لضمان اتساق محاور وأهداف وآلية تنفيذ البرامج التدريبية مع الاستراتيجية المحلية للمحافظة، وفي إطار رؤية مصر 2030 ، لاسيما وأن البرنامج التدريبي المنفذ "تنميه مهارات القيادات " بالتعاون مع جامعة النهضة قد تمكن من تدريب أكثر من 100 قيادي من قيادات المحافظة التنفيذية، وتضمن البرنامج تدريب القيادات علي : القيادة الرقمية، حل المشكلات ونظم دعم القرا، التخطيط الاستراتيجي ، وبناء فرق العمل، وذلك تحت إشراف وحدة التدريب والاستشارات بكلية إدارة الأعمال بالجامعة، وبمشاركة نخبة من المحاضرين بكلية إدارة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي"تنمية مهارات القيادات " الذي تم تنفيذه قد شهد مشاركة واشراف كل من، أولا من المحافظة: اللواء حازم عزت السكرتير العام، أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية، وتكليف الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية منسق الاستراتيجيات بمتابعة محاور التدريب، ومن الجامعة كل من الدكتور بريهان العمري وكيل الكلية للدراسات العليا وخدمة المجتمع، وحاضرأيضا كل من : د. نعيم القطان، ود.السيد القرنشاوي.