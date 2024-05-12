عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملك حمزة: أحلم بالحصول على ذهبية في أولمبياد باريس

ملك حمزة لاعبة المنتخب
ملك حمزة لاعبة المنتخب الوطني لجمباز الترامبولين

قالت ملك حمزة لاعبة المنتخب الوطني لجمباز الترامبولين، إنها تحلم بالحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 المقررة في أغسطس القادم ورفع علم مصر على منصة التتويج.

وأعربت عن سعادتها بتأهلها من جديد للأولمبياد ، وذلك بعد حصولها على المركز الأول وتتويجها بطلة لإفريقيا وفوزها بذهبية التصفيات الإفريقية التي اختتمت أعمالها أمس في تونس.


وفيما يتعلق باستعداداتها للبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس ، قالت ملك حمزة(23 عاما) - في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس اليوم الأحد - إنها قامت بالإعداد لها منذ انتهاء أولمبياد طوكيو 2020 .. موضحة أنها كانت تتدرب أربع ساعات يوميا ، مقسمة بين ساعتين على الترامبولين وساعة في صالات الإعداد البدني "الجيم"، بالإضافة إلى تمارين أخرى، فضلا عن اتباعها حمية غذائية معينة لتتمكن من الحصول على أفضل النتائج من خلال المتابعة مع أخصائي تغذية.


وأضافت لاعبة المنتخب الوطني أنها كانت تعاني سابقا من ما يسمى بالـ "Mental Blocks " عدم توافق الأداء العضلي مع الذهني ، بحيث يتوقف العقل عن إعطاء الجسم إشارة معينة لأداء الحركة والناتجة عن التوتر والخوف .. لافتا إلى أنها بدأت الترامبولين في سن 14 عاما ، وانضمت للمنتخب عام 2017 مما ساعدها في تعلم الحركات والأسس.


وأرجعت ملك حمزة السبب في تخطي هذه العقبة لمعد التأهيل النفسي الرياضي هيثم غيته الذي كان عاملا رئيسيا للوصول بها إلى الأولمبياد من جديد ، حيث زادت ثقتها بنفسها مما قلل من درجة التوتر .. .. مؤكدة أن الجانب النفسي مهم لأي رياضي وهو عامل أساسي للتأهل والنجاح في أي لعبة ، ويجب الاهتمام به بنفس أهمية التدريبات البدنية. 


وتوجهت بالشكر لكل الداعمين لها على رأسهم المدربون، ومعد التأهيل النفسي الرياضي هيثم غيته ، بالإضافة إلى عائلتها التي أهدتهم الميدالية نظرا لتحملهم الكثير ودعمهم لها منذ طفولتها حتى أصبحت بطلة إفريقية .. مؤكدة أنها ستنفذ خطط المدربين التي سيتم إعدادها خلال الفترة القادمة استعدادا لأولمبياد باريس 2024. 


يشار إلى أنه بتأهل ملك حمزة ترتفع مقاعد الجمباز المصري في أولمبياد باريس إلى 9 مقاعد ، بواقع 6 للجمباز الإيقاعي والفرق والفردي ، ومقعدين للفني رجال وسيدات ، ةالمقعد الأخير ترامبولين "سيدات".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

الغندور : هناك مجاملة فجة في أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان والقناة الناقلة

يسقط الديكتاتور.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ويطالبون بإجراء انتخابات مبكرة|شاهد

“مبروك يا صايعة".. تهنئة غريبة من محمد الشرنوبي لإعلامية في زفافها أمام عريسها

«مدبولي» يلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية لبحث الجهود المشتركة ودعم القطاع الخاص

مدبولي: نحاول الهبوط بالدين الخارجي والداخلي لأقل من 80% من الناتج المحلي

أين ذهب فتاة المنيا.. الأمن يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكلب المسلح| الجيش الأمريكي يختبره للقتال.. ماذا يحدث؟

مع مامتي مش بحراسة.. ابنة رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل تخرجها

سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن تناول بذور الشيا للتخسيس

تعيش سنين.. أفضل 5 سيارات مستعملة

فيديو

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-