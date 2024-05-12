ملك حمزة: أحلم بالحصول على ذهبية في أولمبياد باريس

قالت ملك حمزة لاعبة المنتخب الوطني لجمباز الترامبولين، إنها تحلم بالحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 المقررة في أغسطس القادم ورفع علم مصر على منصة التتويج.

وأعربت عن سعادتها بتأهلها من جديد للأولمبياد ، وذلك بعد حصولها على المركز الأول وتتويجها بطلة لإفريقيا وفوزها بذهبية التصفيات الإفريقية التي اختتمت أعمالها أمس في تونس.



وفيما يتعلق باستعداداتها للبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس ، قالت ملك حمزة(23 عاما) - في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس اليوم الأحد - إنها قامت بالإعداد لها منذ انتهاء أولمبياد طوكيو 2020 .. موضحة أنها كانت تتدرب أربع ساعات يوميا ، مقسمة بين ساعتين على الترامبولين وساعة في صالات الإعداد البدني "الجيم"، بالإضافة إلى تمارين أخرى، فضلا عن اتباعها حمية غذائية معينة لتتمكن من الحصول على أفضل النتائج من خلال المتابعة مع أخصائي تغذية.



وأضافت لاعبة المنتخب الوطني أنها كانت تعاني سابقا من ما يسمى بالـ "Mental Blocks " عدم توافق الأداء العضلي مع الذهني ، بحيث يتوقف العقل عن إعطاء الجسم إشارة معينة لأداء الحركة والناتجة عن التوتر والخوف .. لافتا إلى أنها بدأت الترامبولين في سن 14 عاما ، وانضمت للمنتخب عام 2017 مما ساعدها في تعلم الحركات والأسس.



وأرجعت ملك حمزة السبب في تخطي هذه العقبة لمعد التأهيل النفسي الرياضي هيثم غيته الذي كان عاملا رئيسيا للوصول بها إلى الأولمبياد من جديد ، حيث زادت ثقتها بنفسها مما قلل من درجة التوتر .. .. مؤكدة أن الجانب النفسي مهم لأي رياضي وهو عامل أساسي للتأهل والنجاح في أي لعبة ، ويجب الاهتمام به بنفس أهمية التدريبات البدنية.



وتوجهت بالشكر لكل الداعمين لها على رأسهم المدربون، ومعد التأهيل النفسي الرياضي هيثم غيته ، بالإضافة إلى عائلتها التي أهدتهم الميدالية نظرا لتحملهم الكثير ودعمهم لها منذ طفولتها حتى أصبحت بطلة إفريقية .. مؤكدة أنها ستنفذ خطط المدربين التي سيتم إعدادها خلال الفترة القادمة استعدادا لأولمبياد باريس 2024.



يشار إلى أنه بتأهل ملك حمزة ترتفع مقاعد الجمباز المصري في أولمبياد باريس إلى 9 مقاعد ، بواقع 6 للجمباز الإيقاعي والفرق والفردي ، ومقعدين للفني رجال وسيدات ، ةالمقعد الأخير ترامبولين "سيدات".

