ماذا يحدث لجسمك عند تناول الاناناس؟

يحقق تناول الأناناس العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان خصوصا أنه يحتوي على فيتامين [ ب١ ، ب ٢، ب ٣، ب ٤، ب ٥، ب ٦] وفيتامين C و مضادات الأكسدة مثل [البيتا كاروتين]، وأيضا المنجنيز و النحاس و البوتاسيوم.

ويعد الأناناس من الفواكه الاستوائية التي تتميز بطعمها الرائع، كما تتوفر فاكهة الأناناس طوال العام سواء كانت طازجة أو معلبة.



وأشار موقع هيلثي إلى أن فوائد الأناناس الصحية و الجمالية تشمل التالي:

١- علاج نزلات البرد والأنفلونزا:

يحتوي الأناناس على فيتامين (C) و فيتامين (A) اللذان يعملان على تقوية الجهاز المناعي و قتل البكتريا والفيروسات.

و تناول القليل منه صباحا يكفي للتخلص من البرد في عدة أيام قليلة.

٢- تقوية العظام:

يحتوي الأناناس على أكثر من ٧٠٪ من احتياج الإنسان من المنجنيز اليومي، والذي يعمل على حفظ الأنسجة الضامة.

٣- الحفاظ على صحة العين:

تتعرض العين يوميا لدخول الأتربة، أو الإصابة بالحساسية أو الإجهاد الناتج عن شرب السجائر، أو عدم النوم بشكل كاف، الأناناس أفضل علاج لمشاكل العين نظرا لاحتوائه على مادة (البيتا كاروتين)، التي تحمي العين من الالتهابات وضعف النظر.

أما فوائده الجمالية فإنها بالنسبة للبشرة تشمل ما يلي:

١- علاج حب الشباب

يعمل الأناناس على علاج حب الشباب، إما عن طريق تناوله كمشروب أو عمل قناع الأناناس للبشرة، نظرا لاحتوائه على فيتامين (C)، ومادة (البروميلين)، وهي عبارة عن إنزيمات بروتينية مضادة للالتهابات.

٢- علاج جفاف البشرة

للتخلص من مشكلة جفاف البشرة امزجي ٣ ملاعق من عصير الأناناس، والقليل من حليب البودرة، وصفار بيضة واحدة، وضعي القناع على بشرتك لمدة ١٠ دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ, وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

٣- تفتيح البشرة و إزالة الخلايا الميتة من الجلد

يحتوي الأناناس على مجموعة من الفيتامينات والأحماض الأمينية التي تعزز صحة البشرة و تقاوم التجاعيد.

بإمكانك وضع عصير الأناناس على بشرتك لمدة ١٠ دقائق، ثم غسله بالماء، أو فرك بشرتك بقطعة من الأناناس.

وبالنسبة للشعر تشمل فوائد الاناناس ما يلي..

١- علاج تساقط الشعر:

يحتوي الأناناس على فيتامين (C) الذي يمنع تساقط الشعر، وبعض مضادات الأكسدة، والكثير من الفيتامينات المغذية للشعر، ويفضل شرب عصير الأناناس بمفرده، أو مزجه بالحليب، أو عمل قناع الأناناس للشعر للحصول على فوائده.

٢- كثافة وتطويل الشعر:

يحتوي الأناناس على بعض المواد التي تغذي بصيلات الشعر، وتعمل على تطويله و زيادة كثافته.

٣- علاج التهابات فروة الرأس:

يحتوي الأناناس على مادة (البروميلين) وهي مادة مضادة للالتهابات تعمل على علاج الالتهابات التي قد تصيب فروة الرأس.