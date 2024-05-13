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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شاهيناز تخطف الأنظار بإطلالة لافتة.. شاهد

شاهيناز
شاهيناز

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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وظهرت شاهيناز في الصور مرتدية تنورة بليسية متوسطة الطول وذات اللون الذهبي مع قميص جينز  وتوب أسود مما منحها إطلالة عصرية مواكبة مع الأجواء الصيفية.

وانتعلت شاهيناز هاف بوت باللون الأسود، وتزينت بمحموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة للغاية.
 

شاهيناز
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