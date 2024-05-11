عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أنيق| شاهد

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

txt

ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة|شاهد

txt

روبي تخطف الأنظار بفستان كاجوال| شاهد

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة عصرية بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

نسقت نيرمين الفقي مع إطلالتها حزام عريض حول الخصر باللون الهاڤان مما كشف عن رشاقتها، وانتهلت حذاء صيفي مسطح باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.

 

 

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي صور نيرمين الفقي الفنانة نيرمين الفقى اعمال نيرمين الفقي إطلالات نيرمين الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

تقرير الطب الشرعي: عصام صاصا يتعاطى الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة|شاهد

طريقة عمل دجاج بالبطاطس | بأسهل الخطوات

روبي تخطف الأنظار بفستان كاجوال| شاهد

طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. كيف توقف الإسهال؟ وفستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

في عيد ميلادها الـ 32| إطلالات أثارت الجدل لـ بسمة بوسيل

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: نستهدف الشركات العالمية للاستثمار في مصر

خلال 48 ساعة| أمطار وأتربة تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

استثماراته 500 مليون يورو.. مدبولي يتفقد مشروعا لإنشاء مصنع بوتاجازات في مصر

السعودية.. وزارة الحج توجه نداءا عاجلا لضيوف الرحمن

احتفال بمناسبة الاستلام.. شراء كنيسة جديدة بهولندا| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل كان قتل اليهود وراء ذلك..ما السبب وراء إختطاف الزعيم النازي السابق أيخمان؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب يوميا.. مفاجأة

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أنيق| شاهد

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-