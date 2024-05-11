نيرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أنيق| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة عصرية بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

نسقت نيرمين الفقي مع إطلالتها حزام عريض حول الخصر باللون الهاڤان مما كشف عن رشاقتها، وانتهلت حذاء صيفي مسطح باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.

نيرمين الفقي