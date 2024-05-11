ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بفيديو جديد لها.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون البيج المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات ولا تطريزات.

تزينت ياسمين صبري بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة و غير مبالغ فيها مما كشف عن ذوقها الراقي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.