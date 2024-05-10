نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أرمي ونسقت معه تي شيرت باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولم تبالغ نيرمين الفقي في الإكسسوارات والمجوهرات، مما منحها إطلالة بسيطة للغاية نالت إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نيرمين على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في المكياج مما كشف عن جمالها الطبيعي.