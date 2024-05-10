سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وذلك خلال المؤتمر الخاص لمسلسل النسيان.



تألقت سيرين عبد النور في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود المطرز بالكامل، وبشق كشف عن ساقيها.

حمل فستان سيرين عبد النور توقيع Ounass، وبلغ سعره 4230 ريال مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.