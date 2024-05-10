عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة على السوشيال ميديا

لينة الطهطاوي
لينة الطهطاوي

حرصت المذيعة لينة الطهطاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة خلال الاحتفال بزفافها على البلوجر محمد فرج.

txt

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في أمريكا| شاهد

txt

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة عصرية| شاهد

تألقت لينة الطهطاوى في زفافها بفستان فخم وأنيق، حيث ظهرت مرتدية تصميم متناسق مع قوامها ومصنوع من القماش المطرز بالكامل.

تزينت لينة الطهطاوى ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، مع طرحة طويلة اتسمت بنفس قماش الفستان.

أنا من الناحية الجمالية، أعتمدت لينة الطهطاوى على تسريحة شعر من أنامل المصفف إسلام ذكي، ووضع لها خبير التجميل محمود رضا مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.


 

لينة الطهطاوي
لينة الطهطاوي
لينة الطهطاوي
لينة الطهطاوي
لينة الطهطاوي
لينة الطهطاوي
لينة الطهطاوي المذيعة لينة الطهطاوي البلوجر محمد فرج محمد فرج لينة الطهطاوي صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

تيك توكر شهيرة تقدم فتيات الليل للأثرياء العرب في الحي الراقي

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها.. 5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في أمريكا| شاهد

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة عصرية| شاهد

مي القاضي تثير الجدل بفستان ملفت| صور

ابنة أصالة تبهر متابعيها بفستان محتشم| شاهد

5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

بفستان ملفت| ريم البارودي تستقبل الصيف بإطلالة عصرية

بفستان أنيق| شاهد إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف عن حقيقة انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء

أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور

ما القدر الذي يدركه المصلي مع الإمام لصحة صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

بكين تعلن إبعاد مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان تفعيل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

فستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

فيديو

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-