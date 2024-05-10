فستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة على السوشيال ميديا

حرصت المذيعة لينة الطهطاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة خلال الاحتفال بزفافها على البلوجر محمد فرج.

تألقت لينة الطهطاوى في زفافها بفستان فخم وأنيق، حيث ظهرت مرتدية تصميم متناسق مع قوامها ومصنوع من القماش المطرز بالكامل.

تزينت لينة الطهطاوى ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، مع طرحة طويلة اتسمت بنفس قماش الفستان.

أنا من الناحية الجمالية، أعتمدت لينة الطهطاوى على تسريحة شعر من أنامل المصفف إسلام ذكي، ووضع لها خبير التجميل محمود رضا مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.





لينة الطهطاوي

لينة الطهطاوي