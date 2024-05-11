عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان أسود.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

نادين نجيم
نادين نجيم

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

txt

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي| شاهد

txt

ياسمين عز تخطف الأنظار بملابس فورمال| صور

وتألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه أكمام.

انتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات أو المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية نالت إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

أحدث أعمال نادين نجيم نادين نجيم أخبار نادين نجيم أخبار نادين نسيب نجيم إطلالات نادين نسيب نجيم اطفال نادين نجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

أثبتت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديدة على واقعة الدائري

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

بعد حله مجلس الأمة .. أول زعيم عربي يتصل بأمير الكويت |ماذا دار بينهما؟

موضوعات متعلقة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي| شاهد

ياسمين عز تخطف الأنظار بملابس فورمال| صور

ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة|شاهد

طريقة عمل دجاج بالبطاطس | بأسهل الخطوات

روبي تخطف الأنظار بفستان كاجوال| شاهد

طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. كيف توقف الإسهال؟ وفستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

ترشيحاتنا

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة

وزير المالية: الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير أولويات المرحلة المقبلة

تقرير الطب الشرعي: عصام صاصا يتعاطى الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين

اعتراف إسرائيلي صادم.. حماس لن تهزم في رفح رغم العدوان الكاسح

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار

تابعة لإيلون ماسك.. شركة خدمات الإنترنت ستارلينك تقر بوجود اضطراب في خدماتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تجاهلها.. أعراض واضحة مؤشر للإصابة بمرض خطير

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

بفستان أسود.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

كوب من الليمون بالماء على الريق| ستدهشك النتيجة

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-