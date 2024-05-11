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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي| شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا خلال إحيائها حفلا غنائيا في أبو ظبي.

 

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تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون البيج المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

وعلق ناقد الموضة إيلي حنا، على فستان نانسي عجرم في حفل مشروع Elie Saab بأبو ظبي، قائلا: "يعني انتي بحفل إيلي صعب ورح تلبسي من إيلي صعب.. ما طلع معك غير هيدا الفستان يا نانسي؟".

وأضاف: "يمكن هيدا أقدم فستان عند إيلي صعب، الفستان مش حلو أبدا ولا كأنه من تصميم إيلي، الفستان قديم وممل ومستهلك ولونه مش لابقلها، والعقد أبدا مش مناسب ومش لايق بالمرة وطالع غلط مع الفستان".

وكتب ناقد الموضة: "بعطي الإطلالة 4/10 لأنه كان عندها ٦٥٢٥٢٦٢٦ خيار آخر كان ممكن تختارهم من إيلي صعب".

 

نانسي عجرم
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