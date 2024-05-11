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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين عز تخطف الأنظار بملابس فورمال| صور

ياسمين عز
ياسمين عز

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة فورمال، حيث ارتدت قميص باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نفوشات أو تطريزات مع بنطلون باللون الأسود وحزام كشف عن رشاقتها.

أنتعلت ياسمين عز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة و زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المموج المنسدله، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.

ياسمين عز 
ياسمين عز إطلالات ياسمين اجمل اطلالات ياسمين عز

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