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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

جواهرجي بولاق ابو
جواهرجي بولاق ابو العلا

مفاجآت عديدة ضمن تحقيقات مقتل جواهرجي بولاق ابو العلا كشفتها اعترافات المتهم بإنهاء حياة الخواجة حسني الخناجري جواهرجي بولاق ابو العلا.

اعترافات قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا

حيث قرر المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق، بعد ما خلصت الجريمة وروحت على بولاق الدكرور قعدت علي قهوة هناك شوية مش فاكر اسمها عشان اهدى شوية من اللي حصل شربت كوباية قهوة وطلعت من الشنطة دبلة وخاتم وانا قاعد على القهوة وكل حاجة كانت مجزئة في كيس قطيفة احمر فاتورته وبعد كدة روحت البيت وغيرت هدومي وكانت أختي الكبيرة فادية كانت موجودة في البيت اديتلها خاتم ودبلة وقولتلها دول بتوع واحد صاحبي اسمه حسن عاوزين نبيعهم عشان انا طلبت منه فلوس وممعهوش وهما دول طبعا مش بتوعه ولا حاجة دي الحاجات اللي انا سرقتها من المحل وساعتها هي نزلت باعتهم فعلاً عند جواهرجي في منطقة المعتمدية وباعتهم بحوالي عشرين ألف جنيه وأديتني الفلوس واديتها ۱۵۰۰ جنيه نفحة مني ليها وانا علي طول لما بيجيلي فلوس بديها.

واستكمل المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق ابو العلا، ورحت لبست و غیرت هدومي ونزلت وخدت الشنطة اللي فيها الذهب وخبيت السكينة جوة اسبوت كهربائي متعلق في سقف ساقط في البيت عندي عشان كان فيها آثار دماء ومعرفش ليه أنا مغسلتهاش كنت المفروض أعمل كدة وحطيت البنطلون عشان كان عليه دم في كوفر بدلة وحطيت معاهم بدلتين وجزمتين وبنطلونين جينز والشنطة كدة كدة مش بتفارقنى وروحت شارع ناهية قعدت برضوا علي نفس القهوة وكلمت بنتي سلمى من تليفوني وقولتلها تعاليلي بكرة في وسط البلد تعاليلي عند العمارة اللي فيها كشرى زمزم وكنتاكي عمارة رقم 1 شارع ٢٦ يوليو وده اللي فيه مكتب حسن صبري صاحبي وانا اعتبر شريكه وقولتلها عشان أديكي فلوس ويوم الاثنين بليل كان كل الكلام ده وبعد ما خلصت مكالمتي مع سلمي طلعت علي مكتب حسن صبري وانا معايا أصلاً نسخة من مفتاح المكتب ورحت بيت هناك وهو مكنش موجود كلمته في التليفون قولتله انا هبات هنا انهاردة وفعلاً بيت في المكتب.

وأضاف المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق، الثلاثاء سلمي جاتلي حوالي الساعة ۱۲:۳٠ ظهراً ونزلتلها بس قبل ما اقابلها روحت عند كشك صغير وطلبت منه أنه يحول ٤٠٠ جنيه علي فودافون كاش بتاع سلمي وروحت بعديها على مكتب صاحبي حسن صبري اللي موجود في ١ شارع ٢٦ يوليو وهي جاتلي بعديها عند المكان اللي اتفقنا عليه اللي هو تحت العمارة اللي فيها المكتب، واخدتها طلعت المكتب بتاع حسن وحسن ساعتها جه علينا واحنا موجودين وقولتله دي سلمى بنتي وهو قعد يشتغل في المكتب وقولتلها تعالي اجيبلك عروستين لاخواتك البنات الصغيرين وانتي اجيبلك واحدة وبالفعل نزلنا وجبت العرايس وبعدين روحت في محل تليفونات عند العتبة عشان أغير شاشة التليفون وبالفعل صلحت شاشة التليفون.

وتابع المتهم  بقتل جواهرجي بولاق ابو العلا، وقلت لها تعالي انا جايبلك هدية تانية وكان قصدي بالهدية دي شوية من الدهب اللي انا سرقته وطبعاً مطلعتش كل حاجة قدامها أنا طلع لها بس الحاجة اللي انا هديها لها عشان هي بنت ذكية جداً وبالفعل اديتها عدد غويشتين مسح وسلسلة ذهب وحلق مدور واديتها حلقين صغيرين تديهم للبنتين الصغيرين مكة ومليكة وأديتها برضوا السلسلة الذهب اللي كنت لابسها وحطيت كل حلق من الحلقين دول في كيس قطيفة أحمر من اللي أنا سرقتهم والباقي لبستهولها والكلام ده يوم ولما كنا رجعنا خلاص المكتب والشنطة كل ده اللي فيها المسروقات مش بتفارقني وحوالي الساعة ٤:٣٠ مساءً وأمها كلمتني وقالتلي سلمى فين قولتلها لسه معايا شوية أبقي تعالي عدي عليا في وسط البلد خديها قالتلي خلاص ماشي انا هجيلك خليها تستنى عند محل العبد اللي في وسط البلد وفعلاً أمها جت في محل العبد وساعتها سلمى كانت لابسة الخويشة  المسح والسلسلة الذهب والسلسلة الرجالي اللي كنت لابسها وحلق مدور ومعاها الحلقين الصغيرين ومارديتش حاجة واديت لسلمى ۲۰۰ جنيه وقولتلها خدي اركبي بيهم حاجة عشان وانتي مروحة وقلت لمي خلي بالك بنتك لابسة حاجات ذهب.

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