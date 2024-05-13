مش يمكن مفاجأة هتحصل.. فريدة سيف النصر: لم يتم التخلي عني في «العتاولة»

ردت الفنانة فريدة سيف النصر، عما تردد بشأن التخلي عنها في الحلقة الأخيرة من مسلسل العتاولة، قائلة:" لم يتم التخلي عني.. ولأخر يوم كنت قاعدة في اللوكيشن".

وقالت فريدة سيف النصر في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “ واحد من الناس” المذاع على قناة “ الحياة”، :" هناك وجهة نظر للمخرج والمؤلف تحترم".

وأضافت فريدة سيف النصر:" زي ما قال أحمد السقا فيه مفاجأة أو حاجة هتتعمل في المستقبل".

وتابعت فريدة سيف النصر: "شخصية سترة، أحد أسباب نجاح مسلسل العتاولة"، مضيفة: "اتقال إني مكنتش بروح موقع التصوير، وهذا أمر غير صحيح مطلقا، وإحنا كلنا كنا في لوكيشن واحد".