برلمانية: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يعكس دعمها للقضية الفلسطينية

أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بإعلان الخارجية المصرية اعتزام مصر التدخل دعمًا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن ذلك يعكس الدعم المستمر من مصر للقضية الفلسطينية، وذلك يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقالت "نبيه"، في تصريحات صحفية لها اليوم، الثلاثاء، إن موقف مصر قيادة وحكومة وشعباً واضح وثابت من القضية الفلطسينية وهو رفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت: “ومصر على مدار تاريخها والقضية الفلسطينية أولوية لها ولم تتخلَ عنها يوماً والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967”.

وأكدت "نبيه" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ السابع من أكتوبر العام الماضي ارتكبت أبشع الجرائم ضد الإنسانية واستخدمت أبشع الأسلحة المحرمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ورغم الجهود والمفاوضات التي تبذلها الدولة المصرية مع جميع الوسطاء لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عدوانها ضاربة عرض الحائط بالقوانين.

وشددت على أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية التي تدير هذا الملف بحكمة واتزان وأداء ينم عن دراسة ووعي لما يحدث في هذا الملف الذي يعتبر أحد ملفات الأمن القومي المصري.