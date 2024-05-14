حجز إعادة محاكمة متهم بـ حرق كنيسة كفر حكيم لجلسة 8 يونيو

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، حجز إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة كفر حكيم، لجلسة 8 يونيو للحكم.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في أحداث شغب "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع واقعة اقتحام مركز كرداسة ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.