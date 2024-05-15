اغتالته إسرائيل|مَنْ هو حسين مكي القيادي بحزب الله والمقرّب من الحرس الثوري الإيراني؟

أعلن حزب الله، أن إسرائيل اغتالت قياديًا في حزب الله يدعى حسين مكي في صور جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية، إن مكي مقرب من محمد رضا زاهدي أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته إسرائيل مؤخراً.

واحترقت السيارة التي استهدفتها إسرائيل بغارة نفذتها طائرة مسيّرة، بالكامل، ما أدى لمقتل حسين مكي واثنين من مرافقيه في مدينة صور اللبنانية.

وينحدر حسين مكي من قرية "بيت ياحون" في قضاء بنت جبيل بمحافظة "النبطية" في جنوب لبنان، ويعتبر من القادة البارزين في حزب الله.

ويوصف بأنه "بنك معلومات ضخم" و"ذراع قوية" في سوريا لأمين عام الميليشيا اللبنانية حسن نصرالله.

ويعتبر مكي أحد أبرز قادة قوة "الرضوان" العسكرية التابعة للميليشيا في لبنان، فيما تعتبره إسرائيل مسؤولاً عن التسليح والتجهيز وخط الإمداد من إيران.