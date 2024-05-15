في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

يصادف اليوم، الأربعاء 15 مايو، عيد ميلاد الفنانة أصالة نصري، والتي أتمت عامها الـ55.

وتحرص الفنانة أصالة على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتفضل أصالة نصري ارتداء الملابس الأنيقة والفساتين الجذابة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد أصالة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان النود لتبرز جمال أنوثتها.

كما تميل أصالة إلى اختيار ألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

وإليكم صور أصالة نصري..