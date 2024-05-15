محافظ الإسكندرية: حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وشن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية سند ٢,٣ وتم التحفظ على كمية من الأسمنت وكذلك إزالة سملات وأعمدة بقرية العلا الشرقية والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلًا عن إزالة أعمدة بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن بطيبة ١ عزبة الصعايدة والتحفظ على كمية من حديد التسليح بالإضافة إلى إزالة سقف بالدور الأول علوي منطقة النهضة والتحفظ على كمية من الأخشاب،

ونظم حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد حملة مُكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس العاشرة المطار جزء ٣ حوشه ٨ عبارة عن حوائط من الطوب الأبيض والتحفظ على كمية من الأخشاب وإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن شارع التل الكبير لصب أعمدة بالدور الرابع عشر وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة في الأعمال المخالفة.

ونفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بأحد العقارات بعزبة العرب والتحفظ على كمية من الأسمنت والأخشاب فضلًا عن فك شدة خشبية بالدور الأرضي بعزبة البرنس والتحفظ على خلاطة وكمية من الأخشاب.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمت إزالة حوائط بممر عمارات المستقبل بشارع ابن سلامة دربالة وإزالة سقيفة صاج بالدور السادس بشارع الساحة الأحمدية درباله فضلًا عن إزالة حوائط بسطح العقار الكائن شارع الشهيد يوسف غالي سيدي بشر بحري بالإضافة إلى إزالة سقيفه صاج وجزء مرتد بالدور الثامن بالعقار الكائن شارع زينه السيوف بحري.

وقام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإيقاف أعمال بناء دون ترخيص بمنطقة سكنية الجديدة والتحفظ على كمية من الحديد والأسمنت والأخشاب فضلًا عن إيقاف أعمال بناء بمنطقة سموحة شارع مصطفى كامل، والتحفظ على ونش وكمية من الأسمنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.