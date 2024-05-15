الصحاب وقت الشدة.. مطربو المهرجانات يدعمون عصام صاصا: مش مجرم

أطلق مطربو المهرجانات حملة دعم للمطرب عصام صاصا بعد صدور قرار بضبطه بعد دهسه مواطنًا، مطالبين بالعفو عنه نظرًا لأنه لم يؤذِ أحدًا من قبل.

ودشن نجوم المهرجانات وسم #عصام صاصا مش مجرم، حيث كتبوا عن أخلاق صاصا ومواقفه الإنسانية.

حمو بيكا

وكتب حمو بيكا عبر حسابه على إنستجرام "عصام صاصا عمره في حياته ما كان مؤذي أو شخص مش كويس، وأنا مش بكتب الكلام ده عشان أظيط في الظيطة، ومش محتاج أظيط، أنا كحمو بيكا أعرف الراجل ده من سنين السنين كمان، خبط واحد بعربيته قضاء وقدر".

وأضاف "ياريت بقى الناس بتاعة التيك توك والصحفيين والناس اللي هي بتظيط دي متركبش المركب بالمقلوب، وتفضل تقول كلام محصلش، الراجل ده دلوقتي في محنة وفيه أكثر من شخص بيطلعوا يعملوا فيديوهات ملهاش أي تلاتين لازمة، ملكمش الحق انكم تتكلموا وملكمش الحق إنكم تطلعوا تجيبوا سيرته بأي حاجة".

علي قدورة

علي قدورة خلال فيديو عبر حسابه في تيك توك، قال"أنا كلمت عصام صاصا امبارح وهو في حالة سيئة ما بيتكلمش كلمتين على بعض، يعنى حالته لا تسمح إن أي حد يكلمه، وأنا كنت بتواصل معاه من 5 أيام ومكنش بيرد، وكنت عايز أطمن عليه بأي طريقة ماكنش بيرد خالص، طبعا هو في موقف صعب ولا نملك إلا الدعاء ربنا يصلح الأحوال".

حودة بندق



حودة بندق، الذي كان من أول الداعمين لـ صاصا بعد أزمته الأخيرة، قال في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أنا كنت عامل حادثة كبيرة على الدائري، وربنا نجاني منها الحمد لله، والحيوان اللي خبطنا بالعربية من ورا كان راكب عربية نقل طار وموقفش شوفنا حتة موتنا ولا حصلنا إيه، اللي عايز أقوله في موضوع عصام صاصا، أن عصام وقف ومجراش بعد ما خبط المتوفى الله يرحمه ويصبر أهله، فعصام غلبان وطيب بلاش بقي السوشيال ميديا والناس اللي عايزه تعمل تريندات وحاجات بايخة عيب بقي.

عنبة

طالب عنبة كل متابعيه بعدم اللوم على صاصا في قضية دهسه للمواطن، حيث أكد أن عصام لم يقصد قتل المواطن على الإطلاق بل ما حدث هو قضاء وقدر، داعيًا الله أن يغفر للراحل ويرحمه، ويصبر أهله، وايضًا يتولى صاصا وينجيه في محنته.

زوجة عصام

من جانبها، شاركت زوجة عصام صاصا في حملة دعم زوجها، فكتبت "عصام أكثر واحد عمره ما بيرد على كلام الناس، بس الطرف الثاني ربنا يصبرهم يا رب، الإعلام استغلهم وخلاهم يطلعوا يتكلموا في وقت المفروض حد يقف جنبهم ويصبرهم، وخلاهم يتكلموا وهم أصلا ماكنوش في الواقعة، بيقولوا إن أخوهم كان واقف على الرصيف غلط الكلام ده، ومن أول يوم وعصام قال أقواله في النيابة إن الراجل ظهر في نص الطريق".