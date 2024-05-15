ياسمين سمير: استمتعت بكواليس مسلسل "دواعي السفر" وخفة دم أمير عيد

كشفت الفنانة الشابة ياسمين سمير عن كواليس مسلسل “دواعي السفر” ، والذى أنطلقت أولي حلقاته اليوم على منصة watch it

وقالت ياسمين سمير فى تصريح خاص ل"صدي البلد": أنها سعيدة بالدور لأنه أول تعاون يجمعها بالفنان أمير عيد والفنانة نادين.

وأضافت ياسمين سمير ، قائلة: أنها تجسد دور مي وهى المساعدة والصديقة المقربة لدكتور هدي التى تجسد شخصيتها الفنانة نادين ، وتحاول دائمًا أن تخرجها من أزماتها.

وعن كواليس المسلسل ، قالت ياسمين سمير أنها كانت سعيدة للغاية بكواليس المسلسل وتفاجئت بخفة دم أمير عيد الذى خلقت حالة من البهجة ضمن الكواليس.

ومسلسل “دواعي السفر” من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى وأحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

وكان من أخر أعمال ياسمين سمير ، مسلسل “الضاحك الباكي” وهو من بطولة عمرو عبد الجليل ورزان مغربي ومحمد سليمان وفردوس عبد الحميد ومصطفى شوقي وهاجر الشرنوبي ، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف محمد العبدلي ، وإخراج محمد فاضل.

ويتناول المسلسل قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة ، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته ، والحياة السياسية التي عاشها خاصة ثورة ١٩١٩ ، والحربين العالميتين الأولى والثانية .