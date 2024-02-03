أمير عيد: عملت فرحي فوق السطوح ومكنش معايا فلوس الشبكة

قال الفنان أمير عيدإن العادات والتقاليد فى المجتمع العربي ، أصبحت سيئة جدًا ، وعلى رأسها تكاليف الزواج التى أصبحت أكثر تعقيدًا.

وأضاف عيد فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج sold out تقديم الإعلامي محمود سعد: أنه عندما تزوج كان لا يملك أي أموال ولا حتى تكاليف الشبكة أو الشقة ، وأن حفل الزفاف أقيم فوق سطوح بيت زوجته.

واستكمل أمير عيد ، معلقًا: أنا عملت فرحي فوق السطوح وأخويا ساعدني إن أحنا نجيب أكل من برا بس فى الأخر كان فى السطوح واتبسطنا جدًا ، ووقتها مكنش عندي فكرة أجيب شقة ومهر وشبكة ، وليلي مراتي قالتلي روح لماما قولها أن إحنا خلاص هنتجوز ، واتجوزنا ولازم الاهل يساعدوا فى الزواج ميطلبوش على الفاضي أنا مش رايح أشتري كرسي ولا ترابيزة.

وعلى صعيد آخر ، يواصل الفنان أمير عيد تصوير مسلسل “ دواعي السفر " تمهيدًا لعرضه على احدي المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة .

العمل من إنتاج بيتر ميمي ومن تأليف محمد ناير ، ويشارك فى بطولته كل من أمير عيد وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي .

ومن المقرر أن يخوض بيتر ميمي كمخرج الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويعد فيلم بيت الروبي هو آخر أعمال بيتر ميمي، والعمل ضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، كريم محمود عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.