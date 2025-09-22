قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: السلام في الشرق الأوسط وهم ونتنياهو يهدد جميع الدول بدعم أمريكي
أحمد موسى: الرئيس السيسي لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في ظل غياب الحلول
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في ظل غياب الحلول

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة المقررة غدًا، مشيرًا إلى أن هذه الدورة ستكون “من أسوأ الاجتماعات على الإطلاق” في ظل غياب حلول حقيقية لقضايا المنطقة وتصاعد حدة الصراعات.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي صرّح بأن “السلام في الشرق الأوسط مجرد وهم”، وهو ما يعكس انعدام أي رؤية واضحة لتحقيق استقرار حقيقي في المنطقة، خصوصًا في ظل ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متكررة.

وأشار إلى أن عددًا من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا، اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية مهمة، لكنها لم توقف الدعم الأمريكي اللامحدود لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووصف موسى نتنياهو بأنه “مجرم حرب” لا يتوقف عن ممارسة سياساته العدوانية، مؤكدًا أن تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط التي تفيد بأن “نتنياهو سيفعل ما يريد” تُظهر حجم التواطؤ والدعم الغربي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، مع مخططات إسرائيل التوسعية.

وشدد على أن ما يحدث يعكس غياب العدالة الدولية، حيث تترك إسرائيل لتتصرف خارج كل القوانين والاتفاقيات، بينما تمارس الضغوط على الدول العربية والفلسطينيين وحدهم، مضيفًا أن العالم اليوم يقف أمام مرحلة أكثر خطورة قد تهدد استقرار المنطقة والعالم بأسره.

السيسي السلام الوهم أحمد موسى صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

ترشيحاتنا

أهالي الرهائن

أهالى الرهائن ينتقضون.. غضب إسرائيلي ينفجر أمام منزل نتنياهو | شاهد

الرئيس السوري أحمد الشرع

أحمد الشرع: إسرائيل نفذت ألف غارة ضد سوريا ولا نسعى للدخول في مواجهة ضدها

نتنياهو

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تنزلق نحو عزلة سياسية وثقافية واقتصادية بسبب حكومة نتنياهو

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد