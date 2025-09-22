أحمد موسى: الرئيس السيسي لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في ظل غياب الحلول

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة المقررة غدًا، مشيرًا إلى أن هذه الدورة ستكون “من أسوأ الاجتماعات على الإطلاق” في ظل غياب حلول حقيقية لقضايا المنطقة وتصاعد حدة الصراعات.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي صرّح بأن “السلام في الشرق الأوسط مجرد وهم”، وهو ما يعكس انعدام أي رؤية واضحة لتحقيق استقرار حقيقي في المنطقة، خصوصًا في ظل ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متكررة.

وأشار إلى أن عددًا من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا، اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية مهمة، لكنها لم توقف الدعم الأمريكي اللامحدود لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووصف موسى نتنياهو بأنه “مجرم حرب” لا يتوقف عن ممارسة سياساته العدوانية، مؤكدًا أن تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط التي تفيد بأن “نتنياهو سيفعل ما يريد” تُظهر حجم التواطؤ والدعم الغربي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، مع مخططات إسرائيل التوسعية.

وشدد على أن ما يحدث يعكس غياب العدالة الدولية، حيث تترك إسرائيل لتتصرف خارج كل القوانين والاتفاقيات، بينما تمارس الضغوط على الدول العربية والفلسطينيين وحدهم، مضيفًا أن العالم اليوم يقف أمام مرحلة أكثر خطورة قد تهدد استقرار المنطقة والعالم بأسره.