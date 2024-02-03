عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماتيريال غير قابلة للمقارنة.. أحمد بدير : محمد صلاح معبود الجماهير بلندن

أحمد بدير
أحمد بدير

علق الفنان أحمد بدير على أداء المنتخب المصري خلال الفترة الماضية ، وأعرب عن حبه الشديد للاعب محمد صلاح .

وقال الفنان أحمد بدير فى تصريحات تليفزيونية: أنه لم يعجب بتصرف مدرب المنتخب المصري ، لأنه لم يضع اللاعيبة فى أماكنها الصحيحة.

وعن الإنتقادات التى يتعرض لها اللاعب محمد صلاح ، قال أحمد بدير: أنا بعشق محمد صلاح ورمز لنجاح الشاب المصري وأصبح معبود الجمهور فى لندن ، وأنا تسليتي قبل النوم أجيب كل الأجوان اللى حققها وبحس بمتعة وأنا بتفرج عليها .

واستكمل أحمد بدير، معلقًا: محمد صلاح أسطورة وهناك الكثير من أعداء النجاح بسبب تقديمه فى ليفربول وأنه مش بيقدم فى مصر ، بس أنت مينفعش تقارن الماتيريال اللاعبين اللى فى ليفربول باللاعيبة التانية ومحمد صلاح دايمًا بيعمل المستحيل.

txt

لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

txt

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

txt

قلم على الوش .. تعليق مثير من سيد رجب عن فيلم "ليلة العيد"

txt

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وأشاد الفنان أحمد بدير مؤخرًا، بالشعب الفلسطينى وإصراره على تحرير أرضه قائلا:" شعب جبار".

وأضاف أحمد بدير خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، صليت فى المسجد الأقصى وشاهدت معاناة الفلسطينيين مع الأحتلال الأسرائيلى، معقبا:" أن شاء الله المصريين كلهم يزوروا فلسطين".

وأبدى أحمد بدير، استغرابه من التصريحات الغربية التى تنفى علاقة إسرائيل بقصف مستشفى المعمدانى، قائلا:" إى الكفر بالقيم الإنسانية دا".

وأوضح أحمد بدير، ان الجيش المصرى كان سيصل إلى تل إبيب خلال حرب 1973 لولا مساندة امريكا لأسرائيل.

أخبار الفنان احمد بدير أعمال احمد بدير أداء اللاعب محمد صلاح المنتخب المصري اخبار احمد بدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وفاة والدة تارا عماد والجنازة غدًا بمسجد الشرطة

وليد توفيق يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم على طريقته الخاصة |شاهد

قلم على الوش .. تعليق مثير من سيد رجب عن فيلم "ليلة العيد"

فيلم السناجل .. نسرين طافش تروج لفيلم "السيستم"

سيد رجب يكشف سبب انطلاقته الفنية .. ولهذا تأخرت شهرته

ترشيحاتنا

رئيس شعبة الأدوية: نقص العلاج في مصر لا علاقة له بالتهريب للخارج

وصلت 140 جنيهًا.. لماذا ترتفع أسعار الفاصوليا البيضاء بالأسواق؟

نجم ميلان يجاور محمد صلاح برقم مميز في الدوريات الخمس الكبرى

قبل إبرام صفقة الرهائن.. حماس تجدد دعوتها لانسحاب القوات الإسرائيلية

تعاون منتظر بين مصر وكوريا الشمالية على مستوى اللجان الأولمبية

ننشر القوائم النهائية للمرشحين على عضوية مجالس الشُّعب بانتخابات نقابة المهندسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ