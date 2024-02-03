ماتيريال غير قابلة للمقارنة.. أحمد بدير : محمد صلاح معبود الجماهير بلندن

علق الفنان أحمد بدير على أداء المنتخب المصري خلال الفترة الماضية ، وأعرب عن حبه الشديد للاعب محمد صلاح .

وقال الفنان أحمد بدير فى تصريحات تليفزيونية: أنه لم يعجب بتصرف مدرب المنتخب المصري ، لأنه لم يضع اللاعيبة فى أماكنها الصحيحة.

وعن الإنتقادات التى يتعرض لها اللاعب محمد صلاح ، قال أحمد بدير: أنا بعشق محمد صلاح ورمز لنجاح الشاب المصري وأصبح معبود الجمهور فى لندن ، وأنا تسليتي قبل النوم أجيب كل الأجوان اللى حققها وبحس بمتعة وأنا بتفرج عليها .

واستكمل أحمد بدير، معلقًا: محمد صلاح أسطورة وهناك الكثير من أعداء النجاح بسبب تقديمه فى ليفربول وأنه مش بيقدم فى مصر ، بس أنت مينفعش تقارن الماتيريال اللاعبين اللى فى ليفربول باللاعيبة التانية ومحمد صلاح دايمًا بيعمل المستحيل.

وأشاد الفنان أحمد بدير مؤخرًا، بالشعب الفلسطينى وإصراره على تحرير أرضه قائلا:" شعب جبار".

وأضاف أحمد بدير خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، صليت فى المسجد الأقصى وشاهدت معاناة الفلسطينيين مع الأحتلال الأسرائيلى، معقبا:" أن شاء الله المصريين كلهم يزوروا فلسطين".

وأبدى أحمد بدير، استغرابه من التصريحات الغربية التى تنفى علاقة إسرائيل بقصف مستشفى المعمدانى، قائلا:" إى الكفر بالقيم الإنسانية دا".

وأوضح أحمد بدير، ان الجيش المصرى كان سيصل إلى تل إبيب خلال حرب 1973 لولا مساندة امريكا لأسرائيل.