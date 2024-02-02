لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

نشرت الصفحة الرسمية لمسرح “بنش مارك” ، على موقع إنستجرام ، لحظة وصول الفنان محمد حماقى إلى المملكة العربية السعودية لإحياء أحدث حفلاته اليوم فى جدة.

ونشر الفنان محمد حماقي فى الساعات القليلة الماضية ، صورة جديدة لابنته فاطمة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ابنة محمد حماقي مع ميسي، وهي ترتدي تي شيرت نادي انتر ميامي الأمريكي، خطفت القلوب وتعد هذه المرة الثانية التي تظهر فيها ابنة حماقي.

وقد طرح محمد حماقي أغنيته الجديدة “ايه السعادة دى” وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

وتصدر كليب "حبيت المقابلة لـ محمد حماقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاقه بساعات قليلة على قنواته وصفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا"، محققا نجاحا كبيرا كأول مطرب عربى يقدم أغنية مصورة بالذكاء الاصطناعي المدعوم بفكرة فنية إبداعية.

"حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

وكان محمد حماقي قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.