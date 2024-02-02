عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

حماقي
حماقي

نشرت الصفحة الرسمية لمسرح “بنش مارك” ، على موقع إنستجرام ، لحظة وصول الفنان محمد حماقى إلى المملكة العربية السعودية لإحياء أحدث حفلاته اليوم فى جدة.

ونشر الفنان محمد حماقي فى الساعات القليلة الماضية ، صورة جديدة لابنته فاطمة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ابنة محمد حماقي مع ميسي، وهي ترتدي تي شيرت نادي انتر ميامي الأمريكي، خطفت القلوب وتعد هذه المرة الثانية التي تظهر فيها ابنة حماقي.

txt

ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل

txt

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

txt

يا ترى مين؟.. صاحبة السعادة تشوق جمهورها لضيوف حلقة الإثنين المقبل

txt

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

وقد طرح محمد حماقي أغنيته الجديدة “ايه السعادة دى” وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

 وتصدر كليب "حبيت المقابلة لـ محمد حماقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاقه بساعات قليلة على قنواته وصفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا"، محققا نجاحا كبيرا كأول مطرب عربى يقدم أغنية مصورة بالذكاء الاصطناعي المدعوم بفكرة فنية إبداعية.

"حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

وكان محمد حماقي قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

ألبومات محمد حماقي اخبار محمد حماقي اغانى محمد حماقى مسرح بنش مارك حفلات حماقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

موضوعات متعلقة

يا ترى مين؟.. صاحبة السعادة تشوق جمهورها لضيوف حلقة الإثنين المقبل

ميدو عادل: الفنانين بيهربوا من العمل في مسارح الدولة

نشرة الفن.. أول رد من طارق صبري على إنفصاله عن شيري عادل.. طارق لطفي يكشف تفاصيل مسلسل العتاولة

ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل

تكريم سميرة عبد العزيز بمهرجان هرم الإبداع الدولي

طارق لطفي يكشف تفاصيل مسلسل "العتاولة"

دنيا سمير غانم عن مسرحية أنستونا بموسم الرياض: الجمهور عاوزنا من زمان

ماجد المهندس يحيي أحدث حفلاته فى مهرجان فبراير الكويت

ترشيحاتنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.. ترقبوها عبر هذا الرابط

الجيش الإريتري يختطف المزارعين ويسرق الماشية في تيجراي.. وأسمرة ترد

بـ 50 مليون يورو.. ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة يوفنتوس

الزمالك يعلن رحيل محمد عبد المنصف عن الفريق

دعا عليهم النبي.. مرض خطير يصيب مُحتكري السلع

مابولولو وأوسيمين وجها لوجه .. تشكيل نيجيريا وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

2 مليون دولار| الأجهزة الأمنية توجع السوق السوداء.. وضبط متورطين في تجارة العملة

بعد شائعة طلاقهما| 10 صور تكشف عن رومانسية طارق صبري وشيري عادل

فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ