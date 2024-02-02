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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يا ترى مين؟.. صاحبة السعادة تشوق جمهورها لضيوف حلقة الإثنين المقبل

صدى البلد

شوقت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس جمهورها لأحدث حلقاتها ببرنامج صاحبة السعادة ، ونشرت صورة وهى تتوسط بين أحدث ثنائي الوسط الفني  ، لتسأل الجمهور “يا تري مين”؟. 

وأكتشف أن الضيوف هما ليلي أحمد زاهر وخطيبها الفنان هشام جمال ، والذى سيكونوا ضيوف حلقة الإثنين القادم،  في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض على قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

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 وأعلن الفنان أحمد زاهر عن خطبة ابنته ليلي على الفنان هشام جمال ، وكتب أحمد زاهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” قائلا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلب بابا و روح بابا ليلى ربنا يسعدكم، ويبعد عنكم العين”.

ونشرت الفنانة الشابة ملك زاهر صوراً جديدة من خطوبة شقيقتها ليلى زاهر والمنتج هشام جمال عبر حسابها بتطبيق“إنستجرام”.

وعلقت ملك زاهر: "قراية فاتحة لولي والله ما مصدقة وأنا بكتب الكلام ده، مش مصدقة إن أختي وبنتي حبيبتي اللي ماعنديش أغلى منها في الدنيا بقت أحلى عروسة في العالم كله، فرحانة من كل قلبي ومطمنة عليها مع أحلى وألذ عريس في الدنيا، ربنا يحفظكوا يا حبايبي من العين ويخليكم لبعض العمر كله وأشوفكم دايما مع بعض ومبسوطین".

وكشف الفنان أحمد زاهر عن موعد خطوبة ابنته ليلى زاهر وهشام جمال .

وقال زاهر في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إن الموعد المقرر للخطوبة هو الصيف المقبل، وذلك بعد قراءة الفاتحة قبل أيام قليلة.

علقت الفنانة ليلى أحمد زاهر، على خطوبتها من الفنان هشام جمال عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “مش هنقدر نوصفلكم إحنا مبسوطين قد ايه بفرحتكم بينا زي فرحة أهالينا بالظبط مليون شكرا لكل اللي اخد من وقته عشان يبارك لنا او يدعي لنا".

 

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