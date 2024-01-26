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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين إن فيلم “يا دنيا يا غرامي”، من أقرب الأفلام إلى قلبها حتي الآن ولا تزال وستظل محتفظة بالنغمة الخاصة به على تليفونها طوال العمر.

وأضافت إلهام شاهين فى تصريحات لـ "صدي البلد": أنها سعيدة بأول تجربة إخراج فيلم روائي طويل  للمخرجة كوثر مختار عن فيلم “مقسوم” ، وتتمني لها النجاح خصوصًا بعد النجاح الذي حققته فى الأفلام القصيرة .

وعن الاعمال القادمة ، قالت إلهام شاهين: إنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير أحدث أفلامها السينمائية “الحب كدة”.

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وهنأت الفنانة إلهام شاهين الزعيم عادل إمام خلال الأيام الماضية ، على جائزة جوي أورد ، ووجهت له رسالة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

نشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بأبنائه رامي ومحمد إمام وعلقت ،قائلة: “مبروك جائزة زعيم الفن العربي لنجم نجوم مصر والوطن العربي الفنان الكبير عادل إمام.. بنحبك من كل قلبنا.. شرفت الفن المصري في كل مكان بالعالم”.

وحرص المستشار تركي ال الشيخ على تكريم اسم الفنان الكبير عادل إمام خلال حفل joy awards  والذي أقيم في العاصمة الرياض.

وتسلم تكريم عادل إمام نجليه رامي ومحمد إمام في اليوم الذي تم فيه اعلان نبأ اعتزاله، وسط احتفاء وحفاوة ضيوف وحضور حفل joy awards.

وطمأن المخرج رامي إمام الجمهور على الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام بعد الشائعات التى تداولت خلال الفترة الأخيرة .

وقال رامي إمام على هامش حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards ، إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد، هو مع أحفاده طول الوقت.

 

أفلام إلهام شاهين إلهام شاهين بطلوع الروح فيلم “مقسوم” إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة حفل توزيع الجوائز joy awards

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