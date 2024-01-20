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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

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يشبه فستان الزفاف.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها في joy awards

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فستان لافت.. أول ظهور لـ إيمي سمير غانم في حفل joy awards

وأطلت الفنانة إلهام شاهين، مرتديه فستان أنيق ومختلف باللون الذهبي الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون الأورنج الناعم للشفاه. 

كمل اختارت إلهام شاهين، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور إلهام شاهين 

إلهام إلهام شاهين صور الهام شاهين اطلالات الهام شاهين اخبار الهام شاهين

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