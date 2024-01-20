بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وأطلت الفنانة إلهام شاهين، مرتديه فستان أنيق ومختلف باللون الذهبي الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون الأورنج الناعم للشفاه.

كمل اختارت إلهام شاهين، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور إلهام شاهين